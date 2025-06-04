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Стало відомо, скільки немовлят загинуло від обстрілів РФ з лютого 2022-го

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Стало відомо, скільки немовлят загинуло від обстрілів РФ з лютого 2022-го
Від початку повномасштабного вторгнення постраждали 2602 дитини, з них 631 загинула
фото: most.ks.ua

Найменшій дитині, яка загинула під час повномасштабного вторгнення, було 23 дні

За час повномасштабного вторгнення від російських обстрілів загинуло близько 30 українських дітей, яким ще не виповнилось одного року. Як передає «Главком», про це у телеефірі повідомила начальниця відділу Департаменту захисту інтересів дітей Офісу Генерального прокурора України Яна Томіліна, повідомляє Укрінформ.

Так, від початку повномасштабного вторгнення постраждали 2602 дитини, з них 631 загинула. «Найменшій дитині, яка загинула під час повномасштабного вторгнення, було 23 дні. Це хлопчик. Це відбулось у Маріуполі. Якщо проаналізувати всіх дітей, які загинули, то близько 30 дітей – це діти, які навіть не досягли одного року», – заявила Томіліна.

Нагадаємо, українці 4 червня вшановують пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Ця дата була встановлена Верховною Радою 2021 року і збігається з Міжнародним днем невинних дітей – жертв агресії. Це день, коли Україна та світ згадують маленьких українців, чиї життя були обірвані війною. Велика кількість українських дітей примусово депортовані до Росії чи тимчасово окупованих територій.

Дата була встановлена на честь дітей, які стали жертвами прихованої агресії РФ на Донбасі з 2014 року. Точна кількість дітей, що загинули у Донецькій та Луганській областях, наразі, не встановлена. За різними даними, з 2014 по лютий 2022 року на Донбасі загинули понад 240 дітей. Від 150 до 500 неповнолітніх отримали різноманітні травми та поранення. Після 24 лютого 2022 року, з початком повномасштабної агресії Росії проти України кількість дітей, що стали жертвами або постраждали внаслідок бойових дій, суттєво виросла.

Так, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис першої леді в соцмережах.

«Щороку в цей день ми вшановуємо пам’ять дітей, убитих через російську агресію. Але думки про кожного й кожну з нами щодня. Кожна вбита дитина – це несправедливість, яка не має виправдання», – наголосила перша леді. Як зазначає Зеленська, Російська Федерація відібрала тисячі життів, і серед них – найневинніші. 

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Теги: діти війна

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