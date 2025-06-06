Вісім місяців вважався зниклим безвісти. Згадаймо Миколу Картуху

Старший стрілець-оператор штурмового відділення Микола Картуха з 4 жовтня 2024 року вважався безвісти зниклим під час боїв на Донеччині

Картуха став на захист України у липні 2024 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Миколу Картуху.

Старший стрілець-оператор штурмового відділення Микола Картуха з 4 жовтня 2024 року вважався безвісти зниклим під час боїв на Донеччині, але 3 червня 2025 року стало відомо, що воїн повертається додому на щиті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Фастівську міську раду.

Микола Картуха народився 17 липня 1984 року у місті Фастів. Він був одним із двійнят – разом із сестрою Олею. Дитинство та шкільні роки провів у рідному місті, а з 1995 року навчався у Житомирському інтернаті. Після завершення навчання у профтехучилищі здобув професію електромонтера електроустаткування. Тривалий час працював на «Укрзалізниці».

У 2012-му Микола повернувся до Фастова. Проживав у громаді, працював у столиці. У липні 2024 року став на захист України – виконував бойові завдання як старший стрілець-оператор штурмового відділення. У скорботі за Миколою залишилися велика родина, рідні, друзі, земляки.

Aастівчанин Микола Картуха тривалий час вважався безвісти зниклим фото: Фастівська міська рада/Facebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.