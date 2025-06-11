Удар по Харкову: головне за ніч

У Харкові понад 50 поранених та двоє загиблих внаслідок обстрілу

Російські терористи обстріляли Харків, дрони атакували пороховий завод у Тамбовській області, у Нью-Йорку спалахнули протести, Трамп виступив з промовою на військовій базі.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 11 червня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Обстріл Харкова

У ніч проти 11 червня окупаційна армія здійснила чергову масовану атаку дронів на Харків.

Під ударом опинились Основ'янський та Слобідський райони міста. Окупанти використали близько 17 БпЛА типу «Герань-2».

За словами мера міста Терехова, зафіксовано прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт. Загорілись квартири, зруйновані дахи, вигорілі автівки, розбиті вікна.

За попередніми даними, 54 людини отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них вісім дітей. Двоє людей загинули внаслідок ударів. Дев'ять постраждалих доставлені до лікарень Харкова, серед яких дворічна дівчинка та 15-річний хлопець.

Також зазначено, що у Слобідському районі міста дрони вдарили по тролейбусному депо. Пошкоджено контактну мережу та транспортні засоби.

Атака на Тамбовський пороховий завод

На світанку 11 червня з'явилась інформація про атаку дронів на російське місто Котовськ у Тамбовській області. Під ударом опинився місцевий пороховий завод, який є одним з основних постачальників вибухових матеріалів для армії РФ.

Тамбовський пороховий завод виробляє порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. Також – колоксилін, що застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів.

Крім того, підприємство виготовляє порохові заряди для боєприпасів різного калібру, компоненти вибухових речовин та високоякісну нітроцелюлозу, яка є базовим матеріалом для виробництва порохів і лакофарбової продукції.

Протести у Нью-Йорку

У центрі Манхеттена, біля Trump Tower та 26 Federal Plaza, зібралися сотні людей з гаслами на знак солідарності з демонстрантами в Лос-Анджелесі. Учасники вимагали припинити депортації та закликали до ліквідації ICE.

Демонстранти зібралися біля двох федеральних будівель, де розташовані імміграційні суди, та розпочали марш під посиленою присутністю поліції.

Деякі протестувальники тримали плакати з написами «ICE геть з Нью-Йорка», а інші скандували: «Чому ви в спорядженні для боротьби з масовими заворушеннями? Я не бачу тут жодних заворушень».

Поліція Нью-Йорка повідомила, що кількох людей було взято під варту.

Виступ Трампа на військовій базі у Північній Кароліні

Президент США Дональд Трамп виступив з промовою на базі Форт-Брегг до 250-річчя Армії Штатів. Він виступив перед військовими та взяв участь у демонстрації військової техніки.

Під час заходу він спостерігав за артилерією, висадкою піхоти з гелікоптерів, стрибками парашутистів 82-ї повітряно-десантної дивізії та пусками HIMARS.

Трамп у своїй промові зосередився на ситуації в Лос-Анджелесі, де тривають масові протести, що пов'язані з імміграційною політикою його адміністрації. «Ми не дозволимо, щоб американське місто було завойоване іноземним ворогом. Саме так – ворогом. Це не протест – це агресія», – каже він.

Американським лідер назвав протестувальників «тваринами» та «ворожою силою». Він підвердив розгортання додаткових військових сил у місті. Нині там перебувають 4 тис. нацгвардійців та 700 морпіхів.

Трамп заявив, що Лос-Анджелес згорів би дотла, якби він не ввів туди військові сили. «Ми звільнимо Лос-Анджелес, зробимо його знову вільним, чистим і безпечним», – додав він.