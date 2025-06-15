Лінія фронту станом на 14 червня. Зведення Генштабу

В Україні триває 1208-й день повномасштабної війни

Окупаційна армія завдала одного ракетного та 56 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 63 керовані бомби. Окрім того, загарбники залучили для уражень 1249 дронів-камікадзе та здійснили 4124 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

14 червня станом на 22:00 відбулося 178 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог три рази намагався просунутися до позицій наших захисників у районі Кам’янки та в напрямку населених пунктів Липці, Красне Перше.

На Куп'янському напрямку

П’ять разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку у районах населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка та у напрямку Голубівки та Новоплатонівки. На даний час точиться два боя.

На Лиманському напрямку

Українські захисники відбили 17 російських атак у районах Рідкодуба, Ямполівки, Зеленої Долини, Серебрянського лісу та в напрямку населених пунктів Глущенкове, Ольгівка, Новий Мир, Торське, Шандриголове. Ще дві атаки тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку

Українські воїни відбили п’ять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та Верхньокам’янського, отримали відсіч.

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили шість ворожих штурмів. Ворог атакував у бік Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Наші війська за сьогодні відбили 21 ворожу атаку у районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, Романівки та в напрямках Плещіївки і Яблунівки, ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку

Агресор 45 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та в напрямку Мирного, Новоукраїнки, Муравки, Олексіївки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 44 атаки, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці відбили 23 ворожі атаки поблизу населених пунктів Розлив, Багатир, Новосілка та в напрямку Шевченко

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують стримувати ворога на Курському напрямку, де наші війська за сьогодні відбили 33 атаки противника, шість боєзіткнень досі продовжуються.

Нагадаємо, триває 1208-й день повномасштабної війни в Україні.