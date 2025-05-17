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Сили оборони зачистили на 95% село Багатир на Донеччині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Сили оборони зачистили на 95% село Багатир на Донеччині
Багатир майже звільнений від окупантів
скриншот з відео

Українські воїни ліквідували піхотинців, які намагались повторно закріпитись в селі

Бійці 33-ї окремої механізованої бригади продовжують утримувати населений пункт Багатир та зачищати село від окупантів. Про це повідомляє Главком з посиланням на DeepState.

Аналітики зазначили, що російські воєнкори запевняли, що РФ взяла контроль над селом, але українські бійці зачистили Багатир вже на 95%.

Повідомляється, що ворог здійснив кілька спроб прориву з боку східних та південних околиць, але Сили оброни відкинули окупанта.

 За даними бригади, позиції ворога наразі зосереджені в районі автодороги. У самому селі можливе перебування невеликих ворожих диверсійних груп, однак контроль над населеним пунктом залишається за Силами оборони України.

У DeepState додали, що росіяни намагалися знову закріпитися в селі силами близько 10 піхотинців, використовуючи чотири мотоцикли, але українські воїни їх ліквідували.

Окрім цього, Сили оборони ліквідували групу окупантів, яка просочилася в Багатир і намагалася вивісити російський прапор.

DeepState оприлюднив фотографію із села Багатир, на якій українські військові позують на фоні російського прапора, що залишився після ліквідованих окупантів.

«Сьогодні окупанти, які просочилися в Багатир, хотіли вивісити свою ганчірку. Були знищені», – DeepState.DeepState 

Українські військові позують на російському прапорі, який окупанти намагалися встановити в селі Багатир
Українські військові позують на російському прапорі, який окупанти намагалися встановити в селі Багатир
фото: Deepstate

Раніше ми писали, що ворог прорвав оборону ЗСУ біля Малинівки.

До слова, українські війська нещодавно просунулися на північ від Торецька.

Нагадаємо, в Україні триває 1078-й день війни.

Противник завдав одного ракетного та 47 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 86 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили понад тисячу дронів-камікадзе та здійснили 3923 обстріли позицій наших військ і населених пунктів. 

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Теги: окупанти Донеччина військові ворог росіяни

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