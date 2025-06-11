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Генштаб підтвердив ураження Тамбовського порохового заводу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Генштаб підтвердив ураження Тамбовського порохового заводу
На Тамбовському пороховому заводі сталася пожежа
скріншот з відео

Завод є одним з основних об’єктів військово-промислового комплексу РФ

У ніч на 11 червня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили декілька важливих об’єктів на території Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, на Тамбовському пороховому заводі сталася пожежа після атаки. «Це один з основних об’єктів військово-промислового комплексу РФ, що залучений у збройній агресії проти України. Там виробляються порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також колоксилін, що застосовується у створенні різних вибухових речовин», – йдеться в заяві.

Також зафіксовано вибухи у районах складу боєкомплекту 106-ї повітряно-десантної дивізії у Курській області та складу аеродрому «Бутурліновка» у Воронезькій області. «Результати вогневого ураження уточнюються. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України», – зазначає Генштаб.

Нагадаємо, на світанку 11 червня з'явилась інформація про атаку дронів на російське місто Котовськ у Тамбовській області. Під ударом опинився місцевий пороховий завод, який є одним з основних постачальників вибухових матеріалів для армії РФ. На кадрах, що поширились мережею, видно пожежу на підприємстві та чутно звуки повторної детонації.

За даними з відкритих джерел, підприємство входить до складу державної корпорації «Ростех» і здійснює постачання продукції для російського Міноборони та інших замовників. Основну номенклатуру виробництва становлять бездимні піроксилінові порохи, що використовуються для стрілецької зброї (автомати, кулемети, гвинтівки), артилерійських систем, гранатометів, мінометних боєприпасів.

Крім того, підприємство виготовляє порохові заряди для боєприпасів різного калібру, компоненти вибухових речовин та високоякісну нітроцелюлозу, яка є базовим матеріалом для виробництва порохів і лакофарбової продукції. У січні цього року Тамбовський пороховий завод вже перебував під атакою дронів.

До слова, атакований дронами Тамбовський пороховий завод у Росії призупиняє роботу. З початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло.

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Теги: росія Генштаб обстріл аеродром

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