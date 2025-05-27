Лінія фронту станом на 27 травня. Зведення Генштабу

В Україні триває 1089-й день війни

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та 94 керованих авіаційних бомби. Зафіксовано 912 ворожих ударів дронами-камікадзе, здійснено 3237 артилерійських обстрілів.

Новини війни в Україні

27 травня станом на 22:00 відбулося 166 бойових зіткненнь. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Сім атак відбивали українські підрозділи на Харківському напрямку в районах населених пунктів Вовчанськ, Западне, Строївка, Фиголівка та Довгеньке, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп'янському напрямку

Противник двічі намагався йти вперед на наші позиції поблизу Загризового. Сили оборони зупинили всі атаки ворога.

На Лиманському напрямку

Двадцять чотири рази ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутись в районах Серебрянського лісу, Надії, Новомихайлівки, Рідкодуба, Копанок, Катеринівки, Ямполівки, Зеленої Долини та в напрямках Греківки, Григорівки, Карпівки, Нового Миру. Наші оборонці відбили 18 атак противника, триває шість боєзіткнень.

На Краматорському напрямку

Війська загарбника 10 разів атакували поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори, Майського, Ступочок, Предтечиного, на даний час два боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку

Ворог 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Дружби, Диліївки та Торецька, в трьох локаціях досі точаться бої.

На Покровському напрямку

Агресор здійснив 53 штурмових та наступальних дії. Висока активність російських окупантів в районах населених пунктів Зоря, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Єлизаветівка, Котлине, Горіхове, Новосергіївка, Новомиколаївка, Муравка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямках Яблунівки, Олексіївки. Одне боєзіткнення досі триває. Під ударом російського КАБу був населений пункт Степанівка.

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці зупинили 16 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новопіль, Зелене Поле та в напрямку Шевченко, ще чотири боєзіткнення залишаються незавершеними. Противник завдав авіаудару в районі Новодарівки.

На Гуляйпільскому напрямку

Ворог завдав удару некерованими ракетами по Гуляйполю.

На Курському напрямку

Двадцять дев’ять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку, шість з яких досі тривають. Протягом доби ворог здійснив 229 артилерійських обстрілів, зокрема, 13 із реактивних систем залпового вогню; завдав сім авіаційних ударів, скинувши 14 керованих бомб.

Нагадаємо, триває 1189-й день повномасштабної війни в Україні.