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Лінія фронту станом на 27 травня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 27 травня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 27 травня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1089-й день війни

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та 94 керованих авіаційних бомби. Зафіксовано 912 ворожих ударів дронами-камікадзе, здійснено 3237 артилерійських обстрілів.

Новини війни в Україні

27 травня станом на 22:00 відбулося 166 бойових зіткненнь. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Сім атак відбивали українські підрозділи на Харківському напрямку в районах населених пунктів Вовчанськ, Западне, Строївка, Фиголівка та Довгеньке, два боєзіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 27 травня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник двічі намагався йти вперед на наші позиції поблизу Загризового. Сили оборони зупинили всі атаки ворога.

Лінія фронту станом на 27 травня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Двадцять чотири рази ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутись в районах Серебрянського лісу, Надії, Новомихайлівки, Рідкодуба, Копанок, Катеринівки, Ямполівки, Зеленої Долини та в напрямках Греківки, Григорівки, Карпівки, Нового Миру. Наші оборонці відбили 18 атак противника, триває шість боєзіткнень.

Лінія фронту станом на 27 травня. Зведення Генштабу фото 3

На Краматорському напрямку

Війська загарбника 10 разів атакували поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори, Майського, Ступочок, Предтечиного, на даний час два боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 27 травня. Зведення Генштабу фото 4

На Торецькому напрямку

Ворог 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Дружби, Диліївки та Торецька, в трьох локаціях досі точаться бої.

Лінія фронту станом на 27 травня. Зведення Генштабу фото 5

На Покровському напрямку

Агресор здійснив 53 штурмових та наступальних дії. Висока активність російських окупантів в районах населених пунктів Зоря, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Єлизаветівка, Котлине, Горіхове, Новосергіївка, Новомиколаївка, Муравка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямках Яблунівки, Олексіївки. Одне боєзіткнення досі триває. Під ударом російського КАБу був населений пункт Степанівка.

Лінія фронту станом на 27 травня. Зведення Генштабу фото 6

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці зупинили 16 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новопіль, Зелене Поле та в напрямку Шевченко, ще чотири боєзіткнення залишаються незавершеними. Противник завдав авіаудару в районі Новодарівки.

Лінія фронту станом на 27 травня. Зведення Генштабу фото 7

На Гуляйпільскому напрямку

Ворог завдав удару некерованими ракетами по Гуляйполю.

Лінія фронту станом на 27 травня. Зведення Генштабу фото 8

На Курському напрямку

Двадцять дев’ять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку, шість з яких досі тривають. Протягом доби ворог здійснив 229 артилерійських обстрілів, зокрема, 13 із реактивних систем залпового вогню; завдав сім авіаційних ударів, скинувши 14 керованих бомб.

Лінія фронту станом на 27 травня. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1189-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб ворог

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