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Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2025 року

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2025 року
Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 910 осіб
фото з відкритих джерел

Триває 1179-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 145 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Учора, 17 травня, агресор завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного 63 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 112 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 5653 обстрілів, з них 135 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2596 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Дмитрівка, Студенок, Миропільське, Чуйківка, Олександрівка Сумської області; Тимофіївка, Хатнє, Крейдянка Харківської області; Покровськ, Олександро-Калинове, Шевченко Перше, Стара Миколаївка, Сухий Яр, Новоукраїнка, Дачне Донецької області; Малинівка, Високе, Гуляйполе, Новодарівка, Лук’янівське Запорізької області. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та один засіб протиповітряної оборони противника.

На Харківському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2025 року фото 1

Ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Строївки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2025 року фото 2

Відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Колісниківки, Новоосинового та поблизу Загризового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2025 року фото 3

Ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Торське, Ямполівка, Колодязі та в бік Шийківки, Ольгівки, Нового Миру, Рідкодуба й Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2025 року фото 4

У районах Верхньокам’янського та Білогорівки противник чотири рази атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2025 року фото 5

Зафіксовано два боєзіткнення поблизу Часового Яру та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2025 року фото 6

Ворог здійснив 19 атак у районах Торецька, Кримського та в бік Диліївки, Катеринівки, Плещіївки й Новоспаського.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2025 року фото 7

Українські захисники зупинили 52 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Новосергіївка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Запоріжжя, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Олексіївка, Полтавка, Яблунівка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2025 року фото 8

Ворог 18 разів атакував позиції ЗСУ у районах Костянтинополя, Шевченка, Новосілок та в бік Багатиря й Зеленого Поля.

На Оріхівському напрямку

Українські захисники відбили два ворожих штурми поблизу Щербаків та Малих Щербаків.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2025 року фото 9

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2025 року фото 10

Відбулося 13 боєзіткнень. Ворог завдав 20 авіаційних ударів, скинув 37 керованих бомб, здійснив 195 артилерійських обстрілів, зокрема 11 – з реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 910 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, сім бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 155 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 96 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо, триває 1179-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: авіація Генштаб озброєння втрати ворог

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