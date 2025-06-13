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Ізраїль готується до удару Ірану у відповідь: населення запасається водою і продуктами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Ізраїль готується до удару Ірану у відповідь: населення запасається водою і продуктами
Ізраїль переконаний, що Іран не залишить атаку без відповіді
фото: depositphotos.com

Населення Ізраїлю готується до відповіді Ірану на атаку

Керівництво Ізраїлю попередило населення, що відповідь Ірану на ізраїльські удари піде найближчим часом і може включати запуск сотень балістичних ракет. Про це пише «Главком» із посиланням на місцеві ЗМІ. 

За словами чиновників, іранська відповідь може включати запуск сотень балістичних ракет. Зараз ізраїльтяни сидять по домівках, скасовані заняття у вишах, школах та дитсадках, багато хто запасає воду та продукти.

За повідомленнями ЗМІ, у повітря піднявся ізраїльський «літак Судного дня» «Крило Сіону», який служить для перевезення президента і прем'єр-міністра в міжнародних поїздках, виступаючи ізраїльською версією американського Air Force One. Сам прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльські удари по Ірану були успішними.

До слова, президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що його країна розпочала цілеспрямовану операцію з нейтралізації загроз існуванню єврейського народу, завдавши ударів по території Ірану, публікація з'явилася на його сторінці в соцмережі Х.

За його словами, «протягом останніх десятиліть іранський режим, що стоїть біля керма глобальної імперії терору, продовжував радикалізувати та дестабілізувати регіон за допомогою своїх ставлеників, невпинно працюючи над нарощуванням свого військового ядерного потенціалу та розширенням арсеналу балістичних ракет». Він також звинуватив Іран у намірі «знищити державу Ізраїль» та прагненні втілити ці плани в реальності.

«Ізраїль має невід'ємне право і священний обов'язок захищати себе – і завжди робитиме це рішуче і чітко. Ми щиро сподіваємося, що це змінить траєкторію розвитку нашого регіону у напрямку більш мирного та процвітаючого майбутнього», – написав Герцог.

Як повідомляв «Главком», в ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала широкомасштабну операцію, у рамках якої ВПС завдають ударів по військових цілях та об'єктах ядерної програми Ірану. Влада Ізраїлю заявила, що операція націлена на запобігання загрозі існуванню єврейської держави.

До слова Ізраїль атакував один із головних ядерних об'єктів Ірану. на найважливішому об'єкті ядерної програми Ірану в Натанзі о 04.15 (4.45 за Києвом) за місцевим часом сталося два вибухи. 

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Теги: населення президент літак продукти армія Іран Ізраїль

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