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Росіяни удруге за добу атакували Харків: є загиблі та поранені

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росіяни удруге за добу атакували Харків: є загиблі та поранені
Унаслідок атаки відомо про щонайменше одну загиблу людину
фото: ДСНС України/Telegram

Ворог ударив керованими авіабомбами по Шевченківському району

Увечері 7 червня російські війська вдруге за добу вдарили по Харкову. Унаслідок атаки відомо про щонайменше одну загиблу людину. Як інформує «Главком», про це повідомили міський голова Ігор Терехов та очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За їхніми даними, ворог ударив керованими авіабомбами по Шевченківському району. Унаслідок атаки відомо про щонайменше одну загиблу людину, 5 людей зазнали поранень. Попердньо, пошкоджено будівлю дитячої залізничної дороги.

На місці влучань працюють екстрені служби та медики.

Нагадаємо, уночі росіяни завдали чи не наймасованішого удару по місту, атакувавши кількома ракетами, КАБами та дронами – за півтори години пролунало щонайменше 40 вибухів. Ворог обстріляв одразу декілька районів міста, поціливши, зокрема, у житлову багатоповерхівку та цивільне підприємство. Унаслідок атаки загинули 3 людини, а ще 22 зазнали поранень.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по будинку у Луцьку під завалами загинула молода пара. Микола та Іванна жили на восьмому поверсі будинку, де був приліт. Вони не виходили на зв'язок, була думка, що станеться диво, але, на жаль, вони загинули від атаки окупаційної російської армії.

Також пошкоджень зазнав готель «Мотор» у Луцьку, де перебувала частина членів української збірної з легкої атлетики. Спортсмени приїхали до Луцька для участі в національному чемпіонаті. Унаслідок російської атаки ніхто з них не загинув, але кімнати, у яких вони жили, зазнали пошкоджень: там вибило вікна та двері. Одна зі спортсменок також опублікувала відео, на якому зафіксовано декілька влучань поспіль. 

Як відомо, Росія здійснила масовану атаку проти України. Під час обстрілу окупанти застосовували ракети та безпілотні літальні апарати. Внаслідок атаки на Київ уламки дронів та ракет фіксували у низці районів. Йдеться про Голосіївський, Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Деснянський і Святошинський райони.

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Теги: Харків окупанти Олег Синєгубов Ігор Терехов ворог ракетна атака

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