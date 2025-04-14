Лінія фронту станом на 14 квітня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському та Курському напрямках

За сьогодні противник завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 86 авіаційних ударів, скинувши при цьому 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1114 дронів-камікадзе та здійснили майже п’ять тисяч обстрілів.

Новини війни в Україні

14 квітня станом на 22:00 відбулося 82 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневих уражень. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському, Торецькому та Курському напрямках. Противник зазнає значних втрат – сьогодні на Покровському напрямку було знешкоджено 350 окупантів, з них 166 – безповоротно. Також знищено два танки, одну артилерійську систему, одну РСЗВ, 34 одиниці автомобільної техніки, 14 БпЛА, два пункти управління БпЛА та два склади боєприпасів. До того ж, пошкоджено шість гармат та сім автомобілів росіян.

На Куп’янському напрямку

Агресор намагався йти вперед в напрямку Нової Кругляківки, де українські захисники зупинили цю атаку ворога.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 20 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Надія, Нове, Катеринівка, Греківка, Зелена Долина, Торське, Білогорівка та Григорівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили дві атаки окупаційних військ поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки, ще одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку

Ворог чотири рази атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Часів Яр, Андріївка та в напрямку Майського. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку

Одинадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Озарянівка та Торецьк. Усі ворожі атаки успішно відбиті нашими оборонцями.

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, противник намагався просуватись вперед у районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Богданівка та Андріївка. Наші захисники зупинили 26 штурмових дій противника, два боєзіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку

Ворог сім разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Костянтинопіль та Розлив. Досі триває одне боєзіткнення.

На Курському напрямку

З початку доби відбулося 17 боїв, два з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 48 авіаційних ударів, скинувши 76 керованих бомб, та здійснив 379 артилерійських обстрілів.

Нагадаємо, триває 1146-й день повномасштабної війни в Україні.