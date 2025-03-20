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США можуть взяти на себе управління українськими АЕС

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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США можуть взяти на себе управління українськими АЕС
Райт заявив, що країна має "величезний технічний досвід" для керування
фото з відкритих джерел

США розглядають можливість взяти на себе управління українськими АЕС, як стимул до закінчення війни

Сполучені Штати Америки розглядають можливість участі в управлінні українськими атомними електростанціями, якщо це сприятиме припиненню війни та встановленню миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News та Sky News.

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що країна має «величезний технічний досвід» для керування такими об'єктами. «Я не думаю, що для цього потрібні військові», – зазначив він.

Президент США Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо активно працюють над тим, щоб припинити війну в Україні. За словами Райта, якщо управління українськими АЕС стане необхідним інструментом для досягнення цієї мети, США готові взяти на себе цю відповідальність. «Ми можемо це зробити без проблем», – сказав Райт.

Як зазначає Sky News, прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер сьогодні вдень проводить зустріч із десятками високопоставлених військових, оскільки планування миротворчих сил в Україні переходить до «оперативної фази». Тим часом, офіційна позиція США щодо управління українськими АЕС залишається предметом обговорення, і її реалізація залежатиме від подальших переговорів.

Нагадаємо, спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вважає, що повне припинення вогню у війні РФ проти України можливе «за пару тижнів». За словами Віткоффа, у разі досягнення припинення вогню США послаблять санкції проти Росії.

Путін обіцяв Трампу припинити удари по енергетиці, але є нюанс. Путін зазначив Трампу, що перемир'я неможливе без контролю за припиненням вогню по всій лінії бойового зіткнення і без припинення примусової мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ. Ключовою умовою для недопущення ескалації конфлікту має стати повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Києву.

Ціни на нафту впали в середу після того, як Росія погодилася на пропозицію Дональда Трампа про те, щоб Москва і Київ тимчасово припинили атакувати енергетичну інфраструктуру один одного. Домовленості між Трампом і Путіним можуть призвести до збільшення обсягів російської нафти на світовому ринку. 
 

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Теги: Україна росія війна АЕС США перемир'я

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