Шість років без виборів. І чому ще не час їх проводити

Згадуємо, як Росія впливала на виборчі процеси в Україні і до чого це призводило

В Україні шість років не було виборів і причина цьому – російсько-українська війна. Кілька місяців тому заяви президента США Трампа, зокрема й про те, що Україна має провести вибори, шокували всіх.

Громадська ініціатива «Голка» вирішила зібрати підбірку російської пропаганди та фейків, які роками формували інформаційне поле і впливали на свідомість громадян, для того, щоб нагадати, що Росія завжди втручалася у виборчі процеси в Україні.

Брехню про братську єдність російська пропаганда поширювала постійно. Оце агітка, яку 100 років тому розробив поет Володимир Маяковський. І от тут таки видно, як будують «єдність» народів.

Постер Володимира Маяковського

Згодом в радянському союзі будуть культивувати ювілеї так званого возз’єднання України з Росією і казку про «братську дружбу». Зважте, про загарбання української землі росіяни розповідали навіть не як приєднання, а як «возз’єднання». Тобто так, ніби це були споконвіку їхні землі.

На виборах в Україні завжди працювали імперські технології, які мали дискредитувати тих кандидатів, які щиро підтримують незалежність нашої держави і переконували громадян, що пропагандистські тези про братні народи – це фейки.

Тому коли випав історичний шанс нам відновити незалежність України, то українські дисиденти чудово розуміли, що перші вибори вони не виграють, але робили все, аби громадяни під час референдуму підтримали акт проголошення незалежності України.

Ось які листівки поширював тоді «Актив волі».

Листівка «Активу волі», яку поширювали перед референдумом

А це зразки листівок «Студентського братства».

Листівка Союзу Українського Студентства перед референдумом

Тоді переміг Леонід Кравчук, а Чорновіл став народним депутатом. І що важливо, Чорновіл завжди робив ставку на кримських татар, бо розумів, звідки заходитимуть росіяни. Так, за погодженням з Меджлісом Чорновіл домовився, що у парламент піде Мустафа Джемілєв.

Вячеслав Чорновіл та Мустава Джемілєв

З самого початку відновлення незалежності України росія почала наступ на Крим.

Агітка кандидата Мешкова у президенти Криму

Про те, що буде війна Росії з Україною ще 1995 році сказав Джохар Дудаєв – лідер, який боровся за незалежність Ічкерії. Він же і зазначив, що якщо захід це проковтне, то буде масштабна війна. Через рік після цих слів Дудаєва вбили.

У 1999 році перед виборами загинув лідер Народного руху України – В’ячеслав Чорновіл. Саме він разом з іншими шістдесятниками доклав максимум зусиль, аби Україна відновила незалежність під час референдуму 1991 року і активно залучав до цього процесу кримських татар.

Фото з місця ДТП легкової машини, в якій їхав В’ячеслав Чорновіл, та вантажівки

Так у другий тур за відсутності патріотично налаштованого кандидата вийшли чинний на той час президент Леонід Кучма та комуніст Петро Симоненко. Це були вибори без вибору.

За часів Кучми Конституційний суд навіть заявляв, що він може балотуватися згодом і втретє. Мовляв, Конституцію прийняли вже під час його першого терміну і цей термін можна не рахувати.

Шанс для держави отримати президента, який розумів, що навіть попри проголошення незалежності нам доведеться боротися за державність, з’явився тоді, коли Віктор Ющенко вирішив змагатися за пост президента із Віктором Януковичем. Проросійські сили чудово розуміли, що програють цей бій, бо соціологія була очевидною. І в хід пішли не лише брудні технології, а й отруєння.

Технологи кремля кололи Україну на «своїх» і «чужих». Так нас поділили на три сорти і нібито саме так бачив Україну Ющенко і його команда.

Агітка російська пропаганда, яка розколювала Україну на три сорти

Співавтор цієї карти провокатор КДБ Гліб Павловський приїхав в Україну, аби втручатися у вибори й формувати інформаційне поле в інтересах кремля. Він працював на Адміністрацію президента Путіна і помер кілька років тому.

Але одна технологія розколу не давала бажаних результатів. Треба було показати, що за «помаранчевих» голосують хіба наркомани. Технологи дійшли до того, що випускали диски «Ющенкоманія».

ДискДи

Зразок чорного піару. Диск «Ющенкомания. Освободись»

«Наколоті апельсини» на Майдані, про які розповідала дружина Януковича, стали мемом.

І оце все підсилювали ще й плакати «апельсинові бригади».

Зразки чорного піару проти команди помаранчевих політиків. 2004 рік

Аби знизити рейтинг Ющенка використовували не просто найгірші прояви чорного піару, а пропаганду, яка стала передумовою війни. Так з’явилися ось такі плакати, які сіяли в інформаційному полі тези про громадянську війну. Технологи тут працювали і над тим, щоб навіювати загрозу від західних партнерів України, зокрема США.

Плакати, які поширювали опоненти Ющенка в 2004 році

Плакат «Ти готовий до громадянської війни» наклеєний у потязі

Технічний кандидат у президенти Роман Козак видав свій ролик, який транслювали на телебаченні, де він казав: «Пане Вікторе, українські націоналісти підтримували вас. Ваша дружина – американка!»

Козак позиціонував себе як кандидат від українських націоналістів і намагався збити голоси, представляючи Ющенка як несамостійного гравця. Згодом партія заявила, що Козак не погоджував з ними таку кампанію і виключила його зі своїх лав.

У цей же час партія Наталії Вітренко, яка нині вже заборонена як проросійська, крутила відеоролики про те, як нібито в Україні утискають права російськомовних.

Окрім американського треку у пропаганді, проросійські сили активно намагалися приклеїти образ нацистів на тих, хто сповідував національну ідею. Ось що клеїли на вулицях Донецька восени 2003 року, коли «Наша Україна» вирішила проводити там з’їзд.

Фото: Анатолій Медзик, зовнішня реклама на вулицях Донецька

У цей же час у Криму Наталія Вітренко теж формувала інформаційне поле і клеїла символ нацизму на НАТО, куди Україна, яка віддала свій ядерний потенціал, стільки років намагається вступити.

Агітаційна листівка Наталії Вітренко

Партія Вітренко у відеороликах наголошувала, що лише разом може бути Україна, Білорусь та Росія: «Ми защитім ваш мір, ми защитім Україну от НАТО».

Разом з тим у Криму друкували під вибори поліграфію, де писали: «Вбий в собі українця», «досить мичать на мовє».

Друк поліграфії у Криму перед виборами

Через 10 років після того, як Кремль програв першу битву на Майдані, образ нацистів вони використають для того, щоб формувати інформаційне поле під час псевдореферендуму в Криму. Ось які плакати окупанти вивісили у 2014 році.

Фото: Зовнішня реклама в Криму у 2014 році під час підготовки до псевдореферндуму

Одним з майданчиків, де щедро і системно сіяли російські фейки і створювали потрібні Кремлю наративи, була УПЦ МП.

У одній з Московських церков знаходили навіть ікони з голим Ющенком, який горить у пекельному вогні з оголеними жінками. Про це розповіли журналістам капелани Коломиї після подій на Майдані. Московські попи тоді це заперечили.

Ікона в одній з церков УПЦ МП, де один з оголених чоловіків схожий на Ющенка

Якщо ж говорити про Януковича, то його «іконізували» на Луганщині. Ось як виглядала коробка цукерок.

Коробка цукерок із зображенням Януковича

Були й цілком реальні ікони з бурштину.

А ось ця ікона з’явилася ще за часів головування Януковича в Донецькій облдержадміністрації.

Ікона з Донеччини, на якій був зображений Янукович

Соціалісти у своїй рекламі у тему релігії додавали ноти расизму і так теж показували вплив заходу.

Московський попи – це ФСБ в рясах. І під час повномасштабного вторгнення вони грають одну з ключових ролей у підтримці ворога.

Фото СБУ: речі, які знайшли під час обшуку в УПЦ МП

На тимчасово окупованих територіях пропаганда не припинялася. У Донецьку вирішили прочитати «Кому слава на Украине, или бандера Капут».

Захід окупантів на Донеччині

Фейки щодо Бандери кремлівська пропаганда поширює постійно. Один з них про те, що українська церква канонізувала Бандеру.

Фейкове зображення нібито канонізованого Бандери

А от що відповідає дійсності, так це те, що коли Ющенко став президентом, то він визнав ОУП-УПА учасниками боротьби за незалежність України. І ОУН-УПА дійсно боролися за нашу державність і за розпад СРСР.

Листівка «СССР – тюрма народів»

Ющенко вніс на розгляд парламенту законопроєкт «Про голодомор» як невідкладний. Лише з роками світ почне визнавати, що голодомор був геноцидом українців. Значну роль у адвокації цього питання досі відіграє наша діаспора, зокрема Конгрес українських націоналістів.

І тут треба додати, що технологи після Майдану розгорнули політичний проєкт «Не так» для кума Путіна – Віктора Медведчука. І до нього увійшов перший президент незалежної України Леонід Кравчук.

Той самий, який підтримував Януковича під час виборів у 2004 році.

Тоді політичну рекламу крутив проєкт «Не так» за участі Шуфрича, Бойка, Медведчука і Кравчука. У відео йшлося про те, що країна не буде вступати в НАТО, і про те, що «це не росія підняла ціни на газ, а просто з нею не змогли домовитися».

Ці ж кремлівські тези про те, що Україна не домовилася з Росією і не проводила перемовини належним чином світ почує згодом і від Трампа.

Головне в цих роликах: не допустити Україну в НАТО і об’єднати її з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

Згодом ці ж тези про НАТО почуємо знову ж таки від Трампа.

Російські спецслужби і фейки працювали і під час Революції гідності. Журналісти з «Бігус.Інфо» знайшли докази, що народний депутат Олександр Дубінський, якого наразі судять за підозрою у державній зраді, мав поширювати фейки про те, що на Майдані у 2014 році працювали повії.

Але ці десятиліття фейків не дали результатів Росії. І тому в 2014 році зраднику і агенту кремля Януквичу довелося втікати з України і Росія розпочала свій напад саме з Криму.

Поки триває війна з Росією Україна продовжила боротьбу. За останні десять років відбулося кілька хвиль «ленінопадів». А парламент та місцева влада запустили процеси деколонізації та дерусифікації.

Наша діаспора, яка зараз в США веде адвокацію після шокуючих заяв Трампа, наголошує, що республіканці не мають уявлення ані про голодомор, ані про те, що віками росіяни нищили Українців. Частина республіканців дійсно вважає, що війна розпочалася тому, що Україна не відмовилися від вступу в НАТО. Але це чергові фейки кремля. Російсько-українська війна екзистенційна і розпочалася задовго до того, як створили НАТО.

Якщо навіть Німеччина заявила про вплив Росії на виборах цього року, то постає цілком слушне питання: як США може вимагати проведення виборів в Україні, де триває повномасштабна війна і де Росія не упустить нагоди ввести у владу знову свою агентуру?

Вибори під час війни проводити не можна, на цьому зійшлася і влада, і опозиція. Таку позицію підтримує і громадський сектор в Україні. Разом з тим історія не пробачає невивчених уроків. Тому нам вже зараз треба готувати законодавче поле так, щоб люстраційні механізми дозволяли захистити нацбезпеку.

І тут варто нагадати всім, що на ключових посадах у парламентських комітетах у нас досі є представники забороненої партії ОПЗЖ. Так само депутати заборонених партій є в радах на місцевому рівні.

Але є і задачі, над якими мають працювати і європейські партнери. Російське суспільство не здатне до опору, там живе віра в доброго царя. Тому після Путіна вони знайдуть для реалізації своїх імперських амбіцій когось нового. Якщо вже президент США говорить те, що треба Росії, то в Росії кожен політик буде йти імперським шляхом.

Розвал Російської імперії – це базова умова для безпека кожного європейця. Чим раніше це всі усвідомлять, тим швидше імперія буде знищена і це є реальна передумова миру для Європи.

Маргарита Ситник, «Голка»