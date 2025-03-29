Карта бойових дій в Україні станом на 29 березня 2025 року

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку

За минулу добу відбулося 157 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують захищати Україну.

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Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 73 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та 133 керованих авіаційних бомби, 1028 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 4500 артилерійських обстрілів. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку. За попередніми даними, було знешкоджено 364 окупанти, 221 з них – безповоротно. Також наші захисники знищили танк, вісім одиниць автомобільної техніки, сім мотоциклів, дві броньові машин піхоти, засіб РЕБ, самохідну артилерійську установку, гармату, міномет та два пункти управління противника. Також значно пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, три мотоцикли, дві гармати та один танк.

На Харківському напрямку

Чотири штурмові дії противника відбулись в районах Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку

Противник три рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районі Загризового та в напрямку Богуславки.

На Лиманському напрямку

Ворог 16 разів атакував, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Надія, Ямполівка та в напрямку Греківки, Нового, Новомихайлівки, Зеленої Долини. Наразі продовжуються дев’ять боєзіткнень.

На Сіверському напрямку

Наші воїни успішно зупинили одну атаку поблизу Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили чотири ворожі спроби просунутися вперед в районі Часового Яру та в напрямку Білої Гори, Предтечиного.

На Торецькому напрямку

Ворог 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районі Торецька та в напрямках Диліївки, Щербинівки. Наразі продовжуються два боєзіткнення.

На Покровському напрямку

Ворог інтенсивно атакує українських захисників. За минулу добу агресор здійснив 72 штурмові та наступальні дії. Активність російських окупантів — у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та в напрямку Калинового, дев’ять боєзіткнень продовжуються дотепер.

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці зупинили 15 атак противника у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Дніпроенергія.

На Курському напрямку

Чотирнадцять бойових зіткнень відбулося за добу. Ворог здійснив 288 артилерійських обстрілів, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню, завдав 22 авіаційних удари, скинувши 35 керованих бомб.