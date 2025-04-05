Що буде з армією РФ після війни: Буданов розкрив деталі

Кирило Буданов пояснив, чому росія не скоротить армію після війни та чи можливий її розвал

Майбутнє Росії залежатиме не лише від внутрішніх факторів, а й від дій міжнародної спільноти

Істотного скорочення російської армії після припинення бойових дій в Україні не буде. Причина – стратегія Кремля, яка передбачає збереження великої чисельності військ. Як інформує «Главком», про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю журналістці Анні Максимчук.

«Вони не будуть істотно зменшувати кількість збройних сил. Цьому є абсолютно логічні пояснення. Перш за все, їм потрібна така кількість згідно їхньої стратегії», – пояснив Буданов.

Начальник ГУР зазначив, що зараз 50% російського воєнного бюджету йде на виплати військовим.

«Це доплати бійцям, одноразові виплати за підписання контракту, фінальні виплати, якщо він дожив до кінця контракту, компенсації за поранення, виплати за загибель», – розповів він.

Окрім цього, значна частина коштів витрачається на закупівлю боєприпасів і ремонт техніки. Після закінчення війни всі ці виплати припиняться, що дозволить вивільнити величезний бюджет.

За словами Буданова, розпад РФ не відбудеться сам по собі.

«Ще раз кажу, сам по собі жоден такий процес у світі не відбувається», – наголосив він.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відповів на запитання, чи понесе Росія покарання за всі свої злочини.

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