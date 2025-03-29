Втрати ворога станом на 29 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1740 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 29 березня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 29 березня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 29 березня втратила:
- особового складу ‒ близько 912490 (+1740) осіб,
- танків ‒ 10478 (+23) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21796 (+34) од,
- артилерійських систем – 25451 (+64) од,
- РСЗВ – 1345 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1122 (+3) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31234 (+164),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42398 (+118) од,
- спеціальна техніка ‒ 3787 (+0)
Активність флоту окупантів станом на 29 березня
- В Чорному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 8 ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 2 судна, з них 0 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 12 суден, з них 5 суден рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1130-й день повномасштабної війни в Україні.
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