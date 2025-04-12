Куди сходити у Києві протягом 14-20 квітня: перелік культурних подій

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Протягом тижня, із 14 до 20 квітня. у Києві відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек, серед яких – майстер-клас із петриківського розпису та арттерапія для людей з інвалідністю.

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві з 14 до 20 квітня.

Зміст

Музеї

до 20 квітня – виставка французької фотохудожниці Фанні Лешевальє «In memoriam. Реальність крізь мистецтво»;

до 4 травня – виставка творів образотворчого мистецтва «Хто вам сказав, що я слабка»;

до 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

18–20 квітня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 30 квітня – виставка Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;

до 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

щосуботи – кураторські екскурсії виставкою Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва).

18–30 квітня – фотопроєкт «Виставка сімох»;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

до 30 квітня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 30 квітня – виставка «Українські обличчя зони»;

до 30 квітня – виставка робіт скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой «Передчуття Великодня».

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

до 31 грудня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть».

до 15 квітня – виставка «Герої творів Шолом-Алейхема. Штетл. Малює штучний інтелект» (до святкування 17-ї річниці від дня Музею Шолом-Алейхема);

до 16 квітня – виставка до 16-річчя Музею Шолом-Алейхема «Від Шолом-Алейхема до нейромережі: таємниці класики в новому вимірі»;

протягом місяця – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

до 30 квітня – виставка Tempo Primo.

до 15 квітня – виставка Тетяни Дубової;

18, 19 квітня – квест-гра «Збери Великодній кошик»;

до 19 квітня – великодня майстерня;

19–28 квітня – виставка Наталії Ходаковської;

до 20 квітня – фондова виставка «А вдалині мов акварелі...»;

до 30 квітня – фондова виставка «Кохана, люба і дружина й друг».

до 18 квітня – персональна виставка живопису Андрія Клішина.

16–20 квітня – мінівиставка «Блакитний сезон. Катерина Білокур» у межах програми до 125-річчя від дня народження художниці;

до 25 травня – виставка «Дерево життя. Великодній символ єдності». Із колекції НМДМУ та музеїв-партнерів;

до 1 червня – виставка творів Івана Тарасовича Гончара «Подільський пересмішник». Із колекції музею;

до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Із колекції музею.

до 14 квітня – персональна виставка живопису Наталії Калінчук;

15–30 квітня – персональна виставка Данила Ноздрі «Весняні емоції»;

19 квітня – наукова лекція к.і.н. Дмитра Гордієнка «Конституція 1710 р.»;

до 20 квітня – персональна виставка живопису і текстилю Галини Дигас «Контрасти»;

протягом квітня – виставка з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства».

до 14 квітня – виставка «Сергій Параджанов. Автентика свободи»;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром».

до 19 квітня – колективна художня виставка «Художники Борисполя презентують»;

до 25 квітня – перша підсумкова виставка «Традиції, що оберігають» артпроєкту «Мозаїка спадщини України».

20 квітня – святкове дійство «Великдень у Софії Київській»;

до 21 травня – віртуальна 3D-виставка онлайн «Іван Гончар. Збирач»;

упродовж місяця – майстер-клас із фольклору;

упродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;

упродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців;

до 4 травня – виставка «Нова ікона» з Міжнародних новицьких іконописних пленерів 2009–2023 років;

вівторок, четвер, субота – майстерня писанкарства.

17 квітня – відкриття виставки Якова Оренштайна, до 150-річчя від дня народження книговидавця;

протягом тижня – виставка-відзначення до Дня Гідності та Свободи;

протягом тижня – виставка-відзначення видань про голодомори в Україні 1921–1923, 1932–1933 та 1947 років. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів;

упродовж місяця – виставка «Всесвіття. Сергій Гречанок». Живопис, графіка, колаж;

упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

до 18 квітня – до Міжнародного дня пам’яток і визначних місць фотовиставка польського фотохудожника Радослава Тафлінського «Жінки. Фортеці. Перемоги»;

17–30 квітня – фотовиставка, присвячена 85-й річниці Катинської трагедії (спільно з Міжнародним товариством польських підприємців в Україні);

18–30 квітня – виставка до Дня подяки волонтерам (спільно з музеєм Миру);

щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні у ЦВКГ.

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

20 квітня – «Танго втрьох? На Монмартрі».

до 30 квітня – до Міжнародного дня театру в межах проєкту «Я обираю березіль» виставка ескізів театральних костюмів Люди Ковальчук;

15 квітня – майстер-клас Р. Калашнікової з петриківського розпису «Першоцвіти» для людей з інвалідністю (група від КМКЦ «Трамплін»);

16 квітня – пішохідна екскурсія «Історія старого подвір’я»;

16 квітня – 11 травня – виставка «Великодня листівка кінця ХІХ – початку ХХ століття»;

щовівторка та щосереди – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів»;

щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;

щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу».

16 квітня – арттерапія з пластинографії «Великодній кролик»;

17 квітня – концерт вихованців Інституту перформативного мистецтва «Краса незнаних слів»;

19 квітня – «Вчимося малювати і не тільки», арттерапія для людей з інвалідністю.

15 квітня – відкриття виставки живопису Марії Левитської;

18 квітня – струнний концерт творів Йоганнеса Брамса, Бориса Лятошинського від Національного будинку музики;

до 20 квітня – виставка «Олексій Шовкуненко. Херсон-Київ»;

до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;

до 30 листопада – робота музейного проєкту «Терещенківська, 9». Виставка, присвячена історії музейної садиби.

14 квітня – екскурсія-квест для школярів «У пошуках таємничого рецепту»;

15 квітня – романтична екскурсія «Таємниці аптеки Бунге»;

15 квітня – тематична авторська екскурсія «Родове гніздо Бунге та його видатні сини»;

до 30 квітня – оглядові екскурсії музеєм.

17 квітня – лекція «Зворотна сторона місяця: сила жіночої слабкості в китайській культурі» (лекторка Наталія Ісаєва);

19 квітня – лекція «Медуза Горгона: чудовисько, жертва, ікона фемінізму» (лекторка Юлія Кізима);

до 11 травня – фотовиставка «Відвага нації»;

щосуботи та щонеділі – екскурсії інтер’єрами «13-17: Історія Музею Ханенків» та вуличні екскурсії.

14 квітня – «Безбар’єрність у закладах культури та освіти». Методична консультація від спеціалістів Центру;

15 квітня – «Київські адреси народної творчості Києва». «Клуб трамвайників». Клуб дослідників від Михайла Кальницького;

16 квітня – «Статус. Методично-практична консультація з питань атестації народних (аматорських) колективів (студій)»;

17 квітня – методична консультація «Організація концертів народних (аматорських) колективів»;

18 квітня – методично-практична консультація з організації фестивалів народного мистецтва.

19, 20 квітня – вініловий доробок української музики. Народна музика у виконанні професійних колективів.

19, 20 квітня – майстер-клас зі створення та організації «Паперового театру».

14–18 квітня – науково-історичні виставки «Угорські винахідники» та «Угорські нобелівські лауреати» за підтримки Посольства Угорщини в Україні;

14–18 квітня – виставка одного експоната до 155-річчя з дня народження Євгена Патона, з автографом Євгена Патона;

14–18 квітня – оглядові та тематичні екскурсії на запит за тел.: (044) 204-85-17;

16 квітня – благодійний захід разом із БФ «БО «Карітас-Київ» та БФ «ЯМаріуполь».

Театри

15 квітня – вистава «Близькість». Дорослі ігри;

16 квітня – вистава «Легенди Києва». Бувальщини;

16 квітня – вистава «Намалюй мені літак». Життя між двома польотами;

17 квітня – вистава «Погані дороги». Шість історій про життя і війну;

18 квітня – вистава «Батько». Спроба згадати життя на 2 дії;

19 квітня – вистава «З цією виставою щось не так». Українськомовна версія популярної лондонської комедії-франшизи «The Play That Goes Wrong»;

19 квітня – вистава «Дім». Колективне сновидіння;

20 квітня – вистава «З цією виставою щось не так». Українськомовна версія популярної лондонської комедії-франшизи «The Play That Goes Wrong».

19 квітня – вистава «Був собі пес», пастораль;

20 квітня – вистава «Чому довгий ніс у слона», африканська казка – театральна премія «Київська Пектораль».

Дитячий простір У світі казок:

16 квітня – вистава «Червона Шапочка, або десять пиріжків для бабусі» – карпатська рапсодія;

19 квітня – вистава «Обережно, незнайомець!» – інтерактивна казка для найменших.

15 квітня – моновистава на 1 дію «Френк Сінатра»;

16 квітня – мюзикл «Звуки музики»;

17 квітня – оперета на 2 дії «Сорочинський ярмарок»;

19 квітня – мюзикл на 2 дії «Тигролови».

18 квітня – опера на 2 дії «Богема»;

19 квітня – балет на 2 дії «Білосніжка та семеро гномів».

15 квітня – інтерактивна вистава «Одеса. Шалене кохання»;

16 квітня – екскурсія за лаштунки театру «Колесо» та вистава актора Петра Миронова «Врубель»;

17 квітня – вистава «СкороВода»;

20 квітня – до Великодня – фольклорна вистава «Вечорниці» та інтерактив актора Анатолія Суханова.

15, 16 квітня – прем’єра «Проти темряви»;

17 квітня – іронічна комедія «Розпусник»;

18 квітня – комедійний соціальний мюзикл «Мистецтво домовлятися».

16 квітня – авантюрне мюзикл-шоу на 2 дії «Чарівник країни Оз»;

19 квітня – вистава «Золоте Курча».

Бібліотеки

14 квітня – перегляди фільмів мовою оригіналу;

14 квітня – мовний клуб НУМО;

до 15 квітня – «Серж Лифар», книжкова виставка;

15 квітня – Інформаційний імунітет: вчимося розпізнавати фейки;

16 квітня – «Створюємо Великодні писанки» з Анною Котліною;

17 квітня – презентація книги «Потреба під Конотопом» Василя Краса;

17 квітня – «Війна, яка змінила нас», «Сповідь перша. Книга як стартап». Творча зустріч з Катериною Пилипчук;

17 квітня – Шлях до себе: методики самодопомоги;

19 квітня – Лесине коло суботньої поезії;

до 23 квітня – «Чи бути здоровим – вирішуєш ти!», книжкова виставка;

щочетверга – жіноче творче коло психосоціальної підтримки Тані Срібної;

щоп’ятниці – презентація мистецьких лекцій Анатолія Горового;

щосуботи – англійський розмовний клуб «English speaking club».

14 квітня – заняття «Школа мобільної грамотності»;

15 квітня – стрим-інтерв’ю з юристом Сергієм Бреусом про права учасників бойових дій «Права захисників: вшанування та підтримка учасників бойових дій». На сторінці бібліотеки у Facebook;

15 квітня – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель». Мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом;

15–25 квітня – «Великдень – дорога до людських сердець», ілюстрована виставка матеріалів;

15–25 квітня – «Великодня магія: Значення та обряди свята», виставка матеріалів;

16 квітня – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;

16 квітня – заняття «Школа мобільної грамотності»;

17 квітня – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;

17 квітня – стрим-бесіда з Анатолієм Крисенком «Мирний атом в не мирний час». На сторінці бібліотеки у Facebook;

18 квітня – літературний розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено»;

18 квітня – заняття з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень».

17 квітня – майстер-клас народознавча мандрівка «Писанок веселий візерунок»;

18 квітня – книжково-екологічна виставка «За нас ніхто планету не врятує!».

14–16 квітня – виставка живопису Миколи Кутняхова;

15 квітня – майстер-клас «Великодній декор» (за попереднім записом);

16 квітня – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською»;

16 квітня – презентація книжки «Зміни в VR-оки», зустріч із письменником Сергієм Клімовичем;

18 квітня – казкотерапія, трансформаційна гра. Індивідуальні та групові зустрічі з психологинею Ксенією Мінаєвою.

15 квітня – майстер-клас «Великодня писанка». Клуб «ART платформа».

15 квітня – екологічна гра до Міжнародного дня екологічних знань «Сортування сміття»;

16 квітня – екоподорож «З любов’ю до природи: сторінками Червоної книги України»;

17 квітня – розмовний клуб української мови «Говоримо українською»;

17 квітня – народознавча година «Історія та традиції свята Воскресіння»;

17 квітня – година вшанування воїнів-березняківців «Згадаймо їхні імена» (проєкт «Герої серед нас»);

18 квітня – історичний дайджест до Дня пам’яток історії та культури «Культурна спадщина України»;

19 квітня – надання психологічної підтримки ВПО та киянам «Клуб самодопомоги».

16 квітня – творча година «Писанка мальована з любов’ю подарована».

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.