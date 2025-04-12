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Куди сходити у Києві протягом 14-20 квітня: перелік культурних подій

Ірина Міллер
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Ірина Міллер
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Куди сходити у Києві протягом 14-20 квітня: перелік культурних подій
15 квітня у Київській картинній галереї відбудеться відкриття виставки живопису Марії Левитської
фото: Національний музей «Київська картинна галерея»/Facebook

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Протягом тижня, із 14 до 20 квітня. у Києві відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек, серед яких – майстер-клас із петриківського розпису та арттерапія для людей з інвалідністю.

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві з 14 до 20 квітня. 

Зміст

Музеї   

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:

  • до 20 квітня – виставка французької фотохудожниці Фанні Лешевальє «In memoriam. Реальність крізь мистецтво»;
  • до 4 травня – виставка творів образотворчого мистецтва «Хто вам сказав, що я слабка»;
  • до 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;
  • до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;
  • до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;
  • протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

  • 18–20 квітня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
  • до 30 квітня – виставка Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;
  • до 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
  • щосуботи – кураторські екскурсії виставкою Transfero  (до 90-річчя повернення столиці України до Києва).

Музей української діаспори:

  • 18–30 квітня – фотопроєкт «Виставка сімох»;
  • до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
  • до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

Музей шістдесятництва:

  • до 30 квітня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
  • до 30 квітня – виставка «Українські обличчя зони»;
  • до 30 квітня – виставка робіт скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой «Передчуття Великодня».

Музей окупації Києва:

  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
  • до 31 грудня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть».

Музей Шолом-Алейхема:

  • до 15 квітня – виставка «Герої творів Шолом-Алейхема. Штетл. Малює штучний інтелект» (до святкування 17-ї річниці від дня Музею Шолом-Алейхема);
  • до 16 квітня – виставка до 16-річчя Музею Шолом-Алейхема «Від Шолом-Алейхема до нейромережі: таємниці класики в новому вимірі»;
  • протягом місяця – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

Музей «Садиба на Кудрявці»:

  • до 30 квітня – виставка Tempo Primo.

Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини: 

  • до 15 квітня – виставка Тетяни Дубової;
  • 18, 19 квітня – квест-гра «Збери Великодній кошик»;
  • до 19 квітня – великодня майстерня;
  • 19–28 квітня – виставка Наталії Ходаковської;
  • до 20 квітня – фондова виставка «А вдалині мов акварелі...»;
  • до 30 квітня – фондова виставка «Кохана, люба і дружина й друг».

Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:

  • до 18 квітня – персональна виставка живопису Андрія Клішина.

Національний музей декоративного мистецтва України:

  • 16–20 квітня – мінівиставка «Блакитний сезон. Катерина Білокур» у межах програми до 125-річчя від дня народження художниці;
  • до 25 травня – виставка «Дерево життя. Великодній символ єдності». Із колекції НМДМУ та музеїв-партнерів;
  • до 1 червня – виставка творів Івана Тарасовича Гончара «Подільський пересмішник». Із колекції музею;
  • до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Із колекції музею.

Музей гетьманства:

  • до 14 квітня – персональна виставка живопису Наталії Калінчук;
  • 15–30 квітня – персональна виставка Данила Ноздрі «Весняні емоції»;
  • 19 квітня – наукова лекція к.і.н. Дмитра Гордієнка «Конституція 1710 р.»;
  • до 20 квітня – персональна виставка живопису і текстилю Галини Дигас «Контрасти»;
  • протягом квітня – виставка з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства».

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України: 

  • до 14 квітня – виставка «Сергій Параджанов. Автентика свободи»;
  • постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;
  • постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром».

Будинок-музей М. Заньковецької:

  • до 19 квітня – колективна художня виставка «Художники Борисполя презентують»;
  • до 25 квітня – перша підсумкова виставка «Традиції, що оберігають» артпроєкту «Мозаїка спадщини України».

НЦНК «Музей Івана Гончара»:

  • 20 квітня – святкове дійство «Великдень у Софії Київській»;
  • до 21 травня – віртуальна 3D-виставка онлайн «Іван Гончар. Збирач»;
  • упродовж місяця – майстер-клас із фольклору;
  • упродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;
  • упродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців;
  • до 4 травня – виставка «Нова ікона» з Міжнародних новицьких іконописних пленерів 2009–2023 років;
  • вівторок, четвер, субота – майстерня писанкарства.

Музей книги і друкарства України:

  • 17 квітня – відкриття виставки Якова Оренштайна, до 150-річчя від дня народження книговидавця;
  • протягом тижня – виставка-відзначення до Дня Гідності та Свободи;
  • протягом тижня – виставка-відзначення видань про голодомори в Україні 1921–1923, 1932–1933 та 1947 років. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів;
  • упродовж місяця – виставка «Всесвіття. Сергій Гречанок». Живопис, графіка, колаж;
  • упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:

  • до 18 квітня – до Міжнародного дня пам’яток і визначних місць фотовиставка польського фотохудожника Радослава Тафлінського «Жінки. Фортеці. Перемоги»;
  • 17–30 квітня – фотовиставка, присвячена 85-й річниці Катинської трагедії (спільно з Міжнародним товариством польських підприємців в Україні);
  • 18–30 квітня – виставка до Дня подяки волонтерам (спільно з музеєм Миру); 
  • щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні у ЦВКГ.

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

  • 20 квітня – «Танго втрьох? На Монмартрі».

Музей видатних діячів української культури:

  • до 30 квітня – до Міжнародного дня театру в межах проєкту «Я обираю березіль» виставка ескізів театральних костюмів Люди Ковальчук;
  • 15 квітня – майстер-клас Р. Калашнікової з петриківського розпису «Першоцвіти» для людей з інвалідністю (група від КМКЦ «Трамплін»);
  • 16 квітня – пішохідна екскурсія «Історія старого подвір’я»;
  • 16 квітня – 11 травня – виставка «Великодня листівка кінця ХІХ – початку ХХ століття»;
  • щовівторка та щосереди – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів»;
  • щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;
  • щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу».

Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:

  • 16 квітня – арттерапія з пластинографії «Великодній кролик»;
  • 17 квітня – концерт вихованців Інституту перформативного мистецтва «Краса незнаних слів»;
  • 19 квітня – «Вчимося малювати і не тільки», арттерапія для людей з інвалідністю.

Національний музей «Київська картинна галерея»:

  • 15 квітня – відкриття виставки живопису Марії Левитської;
  • 18 квітня – струнний концерт творів Йоганнеса Брамса, Бориса Лятошинського від Національного будинку музики;
  • до 20 квітня – виставка «Олексій Шовкуненко. Херсон-Київ»;
  • до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;
  • до 30 листопада – робота музейного проєкту «Терещенківська, 9». Виставка, присвячена історії музейної садиби.

Комунальний заклад виконавчого органу Київради (КМДА) «Аптека-музей»:

  • 14 квітня – екскурсія-квест для школярів «У пошуках таємничого рецепту»;
  • 15 квітня – романтична екскурсія «Таємниці аптеки Бунге»;
  • 15 квітня – тематична авторська екскурсія «Родове гніздо Бунге та його видатні сини»;
  • до 30 квітня – оглядові екскурсії музеєм.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:

  • 17 квітня – лекція «Зворотна сторона місяця: сила жіночої слабкості в китайській культурі» (лекторка Наталія Ісаєва);
  • 19 квітня – лекція «Медуза Горгона: чудовисько, жертва, ікона фемінізму» (лекторка Юлія Кізима);
  • до 11 травня – фотовиставка «Відвага нації»;
  • щосуботи та щонеділі – екскурсії інтер’єрами «13-17: Історія Музею Ханенків» та вуличні екскурсії.

Галерея Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень:

  • 14 квітня – «Безбар’єрність у закладах культури та освіти». Методична консультація від спеціалістів Центру;
  • 15 квітня – «Київські адреси народної творчості Києва». «Клуб трамвайників». Клуб дослідників від Михайла Кальницького; 
  • 16 квітня – «Статус. Методично-практична консультація з питань атестації народних (аматорських) колективів (студій)»;
  • 17 квітня – методична консультація «Організація концертів народних (аматорських) колективів»;
  • 18 квітня – методично-практична консультація з організації фестивалів народного мистецтва.

«Музей українського грамзапису»:

  • 19, 20 квітня – вініловий доробок української музики. Народна музика у виконанні професійних колективів.

Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле»:

  • 19, 20 квітня – майстер-клас зі створення та організації «Паперового театру».

Державний політехнічний музей імені Бориса Патона при НТУУ КПІ:

  • 14–18 квітня – науково-історичні виставки «Угорські винахідники» та «Угорські нобелівські лауреати» за підтримки Посольства Угорщини в Україні;
  • 14–18 квітня – виставка одного експоната до 155-річчя з дня народження Євгена Патона, з автографом Євгена Патона;
  • 14–18 квітня – оглядові та тематичні екскурсії на запит за тел.: (044) 204-85-17;
  • 16 квітня – благодійний захід разом із БФ «БО «Карітас-Київ» та БФ «ЯМаріуполь».

Театри

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:

  • 15 квітня – вистава «Близькість». Дорослі ігри;
  • 16 квітня – вистава «Легенди Києва». Бувальщини;
  • 16 квітня – вистава «Намалюй мені літак». Життя між двома польотами;
  • 17 квітня – вистава «Погані дороги». Шість історій про життя і війну;
  • 18 квітня – вистава «Батько». Спроба згадати життя на 2 дії;
  • 19 квітня – вистава «З цією виставою щось не так». Українськомовна версія популярної лондонської комедії-франшизи «The Play That Goes Wrong»;
  • 19 квітня – вистава «Дім». Колективне сновидіння;
  • 20 квітня – вистава «З цією виставою щось не так». Українськомовна версія популярної лондонської комедії-франшизи «The Play That Goes Wrong».

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:

  • 19 квітня – вистава «Був собі пес», пастораль;
  • 20 квітня – вистава «Чому довгий ніс у слона», африканська казка – театральна премія «Київська Пектораль».

Дитячий простір У світі казок:

16 квітня – вистава «Червона Шапочка, або десять пиріжків для бабусі» – карпатська рапсодія;

19 квітня – вистава «Обережно, незнайомець!» – інтерактивна казка для найменших.

Київський національний академічний театр оперети:

  • 15 квітня – моновистава на 1 дію «Френк Сінатра»;
  • 16 квітня – мюзикл «Звуки музики»;
  • 17 квітня – оперета на 2 дії «Сорочинський ярмарок»;
  • 19 квітня – мюзикл на 2 дії «Тигролови».

Київський муніципальний академічний театр опери та балету:

  • 18 квітня – опера на 2 дії «Богема»;
  • 19 квітня – балет на 2 дії «Білосніжка та семеро гномів».

Київський академічний театр «Колесо»:

  • 15 квітня – інтерактивна вистава «Одеса. Шалене кохання»;
  • 16 квітня – екскурсія за лаштунки театру «Колесо» та вистава актора Петра Миронова «Врубель»;
  • 17 квітня – вистава «СкороВода»;
  • 20 квітня – до Великодня – фольклорна вистава «Вечорниці» та інтерактив актора Анатолія Суханова.

Київський академічний театр на Печерську:

  • 15, 16 квітня – прем’єра «Проти темряви»;
  • 17 квітня – іронічна комедія «Розпусник»;
  • 18 квітня – комедійний соціальний мюзикл «Мистецтво домовлятися».

Київський академічний театр ляльок:

  • 16 квітня – авантюрне мюзикл-шоу на 2 дії «Чарівник країни Оз»;
  • 19 квітня – вистава «Золоте Курча».

Бібліотеки

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:

  • 14 квітня – перегляди фільмів мовою оригіналу;
  • 14 квітня – мовний клуб НУМО;
  • до 15 квітня – «Серж Лифар», книжкова виставка;
  • 15 квітня – Інформаційний імунітет: вчимося розпізнавати фейки;
  • 16 квітня – «Створюємо Великодні писанки» з Анною Котліною;
  • 17 квітня – презентація книги «Потреба під Конотопом» Василя Краса;
  • 17 квітня – «Війна, яка змінила нас», «Сповідь перша. Книга як стартап». Творча зустріч з Катериною Пилипчук;
  • 17 квітня – Шлях до себе: методики самодопомоги;
  • 19 квітня – Лесине коло суботньої поезії;
  • до 23 квітня – «Чи бути здоровим – вирішуєш ти!», книжкова виставка;
  • щочетверга – жіноче творче коло психосоціальної підтримки Тані Срібної;
  • щоп’ятниці – презентація мистецьких лекцій Анатолія Горового;
  • щосуботи – англійський розмовний клуб «English speaking club».

Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:

  • 14 квітня – заняття «Школа мобільної грамотності»;
  • 15 квітня – стрим-інтерв’ю з юристом Сергієм Бреусом про права учасників бойових дій «Права захисників: вшанування та підтримка учасників бойових дій». На сторінці бібліотеки у Facebook;
  • 15 квітня – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель». Мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом;
  • 15–25 квітня – «Великдень – дорога до людських сердець», ілюстрована виставка матеріалів;
  • 15–25 квітня – «Великодня магія: Значення та обряди свята», виставка матеріалів;
  • 16 квітня – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;
  • 16 квітня – заняття «Школа мобільної грамотності»;
  • 17 квітня – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;
  • 17 квітня – стрим-бесіда з Анатолієм Крисенком «Мирний атом в не мирний час». На сторінці бібліотеки у Facebook;
  • 18 квітня – літературний розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено»;
  • 18 квітня – заняття з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень».

Центральна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва:

  • 17 квітня – майстер-клас народознавча мандрівка «Писанок веселий візерунок»;
  • 18 квітня – книжково-екологічна виставка «За нас ніхто планету не врятує!».

Центральна районна бібліотека ім. П.Г. Тичини:

  • 14–16 квітня – виставка живопису Миколи Кутняхова;
  • 15 квітня – майстер-клас «Великодній декор» (за попереднім записом);
  • 16 квітня – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською»;
  • 16 квітня – презентація книжки «Зміни в VR-оки», зустріч із письменником Сергієм Клімовичем;
  • 18 квітня – казкотерапія, трансформаційна гра. Індивідуальні та групові зустрічі з психологинею Ксенією Мінаєвою.

Бібліотека ім. В. Сосюри:

  • 15 квітня – майстер-клас «Великодня писанка». Клуб «ART платформа».

Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:

  • 15 квітня – екологічна гра до Міжнародного дня екологічних знань «Сортування сміття»;
  • 16 квітня – екоподорож «З любов’ю до природи: сторінками Червоної книги України»;
  • 17 квітня – розмовний клуб української мови «Говоримо українською»;
  • 17 квітня – народознавча година «Історія та традиції свята Воскресіння»;
  • 17 квітня – година вшанування воїнів-березняківців «Згадаймо їхні імена» (проєкт «Герої серед нас»);
  • 18 квітня – історичний дайджест до Дня пам’яток історії та культури «Культурна спадщина України»;
  • 19 квітня – надання психологічної підтримки ВПО та киянам «Клуб самодопомоги».

Бібліотека ім. В. Яна:

  • 16 квітня – творча година «Писанка мальована з любов’ю подарована».

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Теги: історія концерт балет бібліотека оперета виставка мистецтво музей Тарас Шевченко музика війна книги вистава

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