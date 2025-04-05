Прихильнику війни Садулаєву відмовили у візі – він пропустить чемпіонат Європи з боротьби

Садулаєв березні 2022 року був учасником мітингу на підтримку війни «Za мир без нацизма»

Чемпіонат Європи з боротьби пройде у Братиславі 7-13 квітня

Дворазовому олімпійському чемпіону з вільної боротьби Абдулрашіду Садулаєву відмовили у візі, тому він не виступить на чемпіонаті Європи в Братиславі. Про це повідомляє «Главком».

«Садулаєву відмовили у візі. Ми поставили Курбанова», – сказав головний тренер збірної Росії з вільної боротьби Хаджімурат Гацалов.

Чемпіонат Європи з боротьби пройде у Братиславі 7-13 квітня.

Садулаєву 28 років, він є дворазовим олімпійським чемпіоном, шестиразовим чемпіоном світу, чотириразовим чемпіоном Європи та шестиразовим переможцем чемпіонатів Росії.

У лютому 2024 року Садулаєв також не зміг взяти участь у чемпіонаті Європи, що проходив у Румунії, через відмову у видачі візи.

Нагадаємо, що Садулаєв брав участь у відкритті пропагандистського заходу під назвою «Республіканського турніру з вільної боротьби, присвяченого пам'яті військовослужбовців казбеківців, які загинули під час проведення СВО в Україні». Крім того, він був почесним гостем цих змагань.

Також Садулаєв березні 2022 року був учасником мітингу на підтримку війни «Za мир без нацизма», який відбувся в московських «Лужніках».

Як повідомлялося, друзі та колеги ліквідованого російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор, були шоковані тим, що Міноборони РФ підписало контракт з людиною, у якої діагностовано «органічне ураження мозку».

31-річний Работницький служив командиром відділення у розвідувальній роті. Інформації про обставин загибелі окупанта його рідним та друзям не повідомили.

«Я дізнався вже постфактум про те, що Сашка на війну взяли. З його-то діагнозом – ну куди? Я вважаю, Сашко не від хорошого життя туди [на війну] пішов, не зміг нормально перебудуватися на звичайне життя. Були проблеми з квартирою, з житлом», – розповів один з легкоатлетів, який тренувався разом з Работницьким.

Близькі спортсмена кажуть, що після того, як близько року тому він завершив професійну кар'єру, у нього з'явилася ігрова залежність.

Олександр Работницький – заслужений майстер спорту Росії з легкої атлетики серед спортсменів з порушенням інтелекту, срібний призер Паралімпійських ігор у Токіо у 2021 році, триразовий чемпіон, срібний і бронзовий призер чемпіонатів світу, чемпіон та срібний призер чемпіонатів Європи, триразовий чемпіон Європи у закритих приміщеннях, багаторазовий чемпіон Росії.