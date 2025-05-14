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Лінія фронту станом на 14 травня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 14 травня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 14 травня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1076-й день війни

Противник завдав по позиціях наших військ та населених пунктах одного ракетного та 45 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 65 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1156 дронів-камікадзе та здійснили майже чотири тисячі обстрілів.

Новини війни в Україні

14 травня станом на 22:00 відбулося 128 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Противник тричі проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

Лінія фронту станом на 14 травня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Агресор намагався йти вперед в напрямку Глушківки. Українські захисники зупинили атаку ворога.

Лінія фронту станом на 14 травня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 21 раз атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Нова Кругляківка, Лозова, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Рідкодуб та в напрямку Григорівки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 14 травня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили чотири атаки окупаційних військ поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки, ще одне боєзіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 14 травня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Ворог вісім разів атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Часів Яр, Григорівка, Біла Гора та Курдюмівка. На даний час точиться бій.

Лінія фронту станом на 14 травня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Дев’ятнадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Диліївка. Усі ворожі атаки відбиті нашими оборонцями.

Лінія фронту станом на 14 травня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Противник намагався просуватись вперед у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка та Андріївка. Наші захисники зупинили 46 штурмових дій противника, ще п’ять боєзіткнень тривають.

Лінія фронту станом на 14 травня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Багатир, Новопіль, Бурлацьке та Вільне Поле. Досі тривають п’ять боєзіткнень.

Лінія фронту станом на 14 травня. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільскому напрямку

Агресор активних наступальних дій не проводив.

Лінія фронту станом на 14 травня. Зведення Генштабу фото 9

На Курському напрямку

З початку доби відбулося вісім боїв, один з яких триває дотепер. Крім того, ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши шість керованих бомб, та здійснив 188 артилерійських обстрілів.

Лінія фронту станом на 14 травня. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1176-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб Торецьк ворог росіяни Часів Яр

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