Паліса назвав напрямки фронту, на яких росіяни посилять наступ

Окупанти намагатимуться «пробити» оборону на Запорізькому напрямку

На фронті є кілька напрямків, де ворог найближчим часом зосереджуватиме свої основні наступальні зусилля. Як інформує «Главком», про це розповів заступник керівника Офісу президента, екскомандир 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Павло Паліса в інтерв’ю на «Армія TV».

«Ворог буде зосереджувати основні зусилля в найближчій перспективі, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. На створення буферної зони, як вони її називають, на території України вздовж кордону у Харківській і Сумській області. Також з високою ймовірністю будуть намагатися «пробити» оборону на Запорізькому напрямку. І з великою ймовірністю спробують розвивати наступ із форсуванням водної перешкоди в Херсонській області», – наголосив він.

Паліса зазначив, що російський терор по українських цивільних впливає на переговорну позицію США і це неодноразово підкреслював у своїх зверненнях президент України Володимир Зеленський, а також про це казав і президент США Дональд Трамп.

Він наголосив, що допомога США і європейських партнерів зараз дуже важлива для України. За словами Павла Паліси, на сьогодні наша держава не може замінити своїм озброєнням деякі види американської зброї, боєприпасів, але йде робота над цим питанням.

«Зараз ведеться робота над розширенням спроможності українського оборонно-промислового комплексу, номенклатури виробництва і створення власних систем ППО, власних ракетних комплексів оперативно-тактичного рівня, боєприпасів для вже отриманих від партнерів комплексів ППО», – розповів Паліса.

Нагадаємо, армія РФ перебуває за менш ніж три кілометри від Дніпропетровщини. Активні дії російські війська проводять на Новопавлівському напрямку. Окрім штурмів малими групами, солдати РФ застосовують авіацію та FPV-дрони на оптоволокні.

Також американський генерал назвав якісну перевагу української армії над російською.

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