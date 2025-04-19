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Лінія фронту станом на 19 квітня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 19 квітня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 19 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1151-й день повномасштабної війни 

Противник завдав 95 авіаударів, застосувавши 155 керованих авіаційних бомб. Також окупанти використали 1096 дронів-камікадзе та здійснили 4627 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

19 квітня станом на 22:00 відбулося 107 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському напрямку. 

На Харківському напрямку

Ворог двічі атакував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та Малої Шапківки.

Лінія фронту станом на 19 квітня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Відбулося сім наступальних дій поблизу Загризового, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та Петропавлівки.

Лінія фронту станом на 19 квітня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Зафіксовано 14 атак противника поблизу Новомихайлівки, Нового, Ямполівки, а також у напрямку Торського, Греківки, Глущенкового, Ольгівки, Зеленої Долини.

Лінія фронту станом на 19 квітня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Окупанти двічі штурмували позиції наших військ поблизу Верхньокам’янського.

Лінія фронту станом на 19 квітня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Зафіксовано сім атак у районах Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки.

Лінія фронту станом на 19 квітня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Відбулося 18 бойових зіткнень у районах Торецька, Дружби, Дачного та в напрямку Диліївки.

Лінія фронту станом на 19 квітня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Російські війська здійснили 36 атак у районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоолександрівка, Преображенка, Срібне, Богданівка, Троїцьке, Новоторецьке, Свиридонівка, Малинівка, Шевченко, Звірове, Успенівка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки.

Лінія фронту станом на 19 квітня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські захисники відбили десять атак у районах Привільного, Новосілки та Костянтинополя.

Лінія фронту станом на 19 квітня. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільскому напрямку

Окупанти завдали авіаударів по населених пунктах Гуляйполе, Залізничне, Зелене Поле та Новодарівка.

Лінія фронту станом на 19 квітня. Зведення Генштабу фото 9

На Курському напрямку

Сили оборони України відбили 18 атак противника. Також ворог завдав 15 авіаударів, застосувавши 25 керованих авіабомб, і здійснив 328 артилерійських обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 19 квітня. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1151-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Миколаїв ворог

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