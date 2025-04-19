Лінія фронту станом на 19 квітня. Зведення Генштабу

В Україні триває 1151-й день повномасштабної війни

Противник завдав 95 авіаударів, застосувавши 155 керованих авіаційних бомб. Також окупанти використали 1096 дронів-камікадзе та здійснили 4627 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

19 квітня станом на 22:00 відбулося 107 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог двічі атакував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та Малої Шапківки.

На Куп'янському напрямку

Відбулося сім наступальних дій поблизу Загризового, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Зафіксовано 14 атак противника поблизу Новомихайлівки, Нового, Ямполівки, а також у напрямку Торського, Греківки, Глущенкового, Ольгівки, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку

Окупанти двічі штурмували позиції наших військ поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано сім атак у районах Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку

Відбулося 18 бойових зіткнень у районах Торецька, Дружби, Дачного та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку

Російські війська здійснили 36 атак у районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоолександрівка, Преображенка, Срібне, Богданівка, Троїцьке, Новоторецьке, Свиридонівка, Малинівка, Шевченко, Звірове, Успенівка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки.

На Новопавлівському напрямку

Українські захисники відбили десять атак у районах Привільного, Новосілки та Костянтинополя.

На Гуляйпільскому напрямку

Окупанти завдали авіаударів по населених пунктах Гуляйполе, Залізничне, Зелене Поле та Новодарівка.

На Курському напрямку

Сили оборони України відбили 18 атак противника. Також ворог завдав 15 авіаударів, застосувавши 25 керованих авіабомб, і здійснив 328 артилерійських обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1151-й день повномасштабної війни в Україні.