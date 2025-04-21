Росіяни збираються відновити хід «Безсмертного полку» у Вашингтоні – ЗМІ

Група росіян планує провести 3 травня першу за останні кілька років ходу

За даними джерел, росіяни отримали дозвіл на проведення заходу

У Вашингтоні росіяни планують вперше за кілька років провести ходу «Безсмертного полку». Цьогоріч відзначається 80 річниця завершення Другої світової війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Захід розпочнеться 3 травня о 15:30 (08:30 за Києвом) у Лафайет-сквері, поруч із комплексом Білого дому. Учасники мають пройти по Пенсильванія Авеню до меморіалу Другої світової війни в центрі Вашингтона. Біля меморіалу має відбутися «невеликий концерт».

«Пройдемо з оркестром, піснями й портретами своїх героїв», – йдеться в буклеті.

Подія має бути узгоджена із місцевою владою і без дозволу проводити її заборонено. Співрозмовники журналістів, знайомі з планами заходу, повідомили, що нібито організатори вже отримали відповідний дозвіл.

Запрошення на участь у ході «Безсмертного полку» фото: «Укрінформ»

«Безсмертний полк» – пропагандистська акція, яку окупанти проводять у РФ напередодні або 9 травня. Під час цього маршу родичі загиблих у Другій світовій війні росіян несуть у руках їхні портрети.

Нагадаємо, російська влада торік скасувала проведення 9 травня пропагандистської акції «Безсмертний полк» через «загрозу безпеці». Позаторік ходи теж не було.

Заступниця голови Комітету Держдуми з праці, соціальної політики та справ ветеранів Олена Цунаєва пояснила рішення «загрозами громадській безпеці». Замість традиційної ходи з портретами родичів-військових часів Другої світової війни, пропонується розміщувати їх на громадському транспорті.

Тоді ж проведення «Безсмертного полку» скасували в Курській, Брянській, Білгородській, Рязанській та Псковській областях.

До слова, у Росії 9 травня святкуватимуть День перемоги у Другій світовій війні, яку росіяни називають Великою вітчизняною. Його відзначатимуть як завжди – військовим парадом.

На цей час відомо, що у Москву приїдуть деякі лідери іноземних країн. Зокрема, таке бажання висловили глава Китаю Сі Цзіньпін та премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.