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Карта бойових дій в Україні станом на 13 травня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 13 травня 2025 року
На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили шість ворожих атак
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1175-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 166 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 78 авіаційних ударів, скинув 141 керовану бомбу. Крім цього, здійснив понад 5400 обстрілів, з них 103 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3058 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Чумакове, Зінове, Білогалиця Сумської області; Дворічна Харківської області; Стара Миколаївка, Маяк, Шевченко Перше, Удачне, Новомиколаївка, Полтавка, Покровськ, Іллінівка, Сухий Яр, Олексіївка, Одрадне, Воскресенка – Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Високе, Павлівка, Новояковлівка Запорізької області; Козацьке Херсонської області. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу та техніки, три артилерійських засоби, два вузли зв’язку та ще три інші важливі об’єкти російських загарбників.

На Харківському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 травня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ

Українські війська відбили сім атак противника в районах Вовчанська та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 травня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ

Минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Піщаного, Глушківки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 травня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед у бік населених пунктів Зелений Гай, Греківка, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зелена Долина, Надія, Липове, Новомихайлівка, Ямполівка та в напрямку Ольгівки.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 травня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ

Українські воїни минулої доби відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 травня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ

Зафіксовано чотири боєзіткнення поблизу Васюківки, Часового Яру та в напрямку Білої Гори і Предтечиного.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 травня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог здійснив дев’ять атак у районах Диліївки, Петрівки та Торецька.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 травня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ

Українські захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Стара Миколаївка, Малинівка, Єлизаветівка, Попів Яр, Новомиколаївка, Муравка, Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 травня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ

Сили оборони відбили 24 атаки противника поблизу Костянтинополя, Багатиря, Зеленого Поля, Новосілок та в напрямку Шевченко.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 травня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог проводив шість атак в районах Малої Токмачки, Малих Щербаків та в бік Павлівки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 травня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог провів чотири марні спроби просування до позицій наших захисників.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 травня 2025 року фото 11
мапа: Генштаб ЗСУ

Відбулося дев’ять бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 20 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 254 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1175-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна фронт Генштаб

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