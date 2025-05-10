Втрати ворога станом на 10 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1310 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 10 травня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 10 травня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 10 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 964580 (+1310) осіб,
- танків ‒ 10790 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22440 (+7) од,
- артилерійських систем – 27637 (+49) од,
- РСЗВ – 1380 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1158 (+1) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35482 (+36),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47830 (+106) од,
- спеціальна техніка ‒ 3875 (+0)
Активність флоту окупантів станом на 10 травня
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 6 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1172-й день повномасштабної війни в Україні.
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