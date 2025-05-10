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Втрати ворога станом на 10 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Втрати ворога станом на 10 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 10790 танків
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1310 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 10 травня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 10 травня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 10 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 964580 (+1310) осіб,
  • танків ‒ 10790 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22440 (+7) од,
  • артилерійських систем – 27637 (+49) од,
  • РСЗВ – 1380 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1158 (+1) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35482 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47830 (+106) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3875 (+0)
Втрати ворога станом на ранок 10 травня
Втрати ворога станом на ранок 10 травня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 10 травня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 6 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 10 травня
Активність ворожого флоту станом на ранок 10 травня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1172-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб втрати

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