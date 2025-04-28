У Києві збільшилася кількість загиблих внаслідок російської атаки 24 квітня
Загалом ворог забрав життя 13 людей
Сьогодні, 28 квітня, у Києві помер ще один чоловік, який постраждав внаслідок комбінованої російської атаки 24 квітня. Про це, як інформує «Главком», повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.
За його словами, у лікарні від отриманих опіків внаслідок російської атаки помер 45-річний чоловік. У нього залишилась неповнолітня донька та прийомний шестирічний онук. Їхній будинок повністю зруйновано.
«Загалом, ворог забрав життя 13 людей», – підсумував Ткаченко.
Нагадаємо, 24 квітня вночі росіяни атакували Київ балістичними ракетами та дронами. Руйнування були зафіксовані у п'яти районах столиці. Найбільші – у Святошинському районі. Ввечері рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла чотирьох загиблих людей, зокрема 17-річного підлітка Данила Худі.
О 7 годині ранку, 25 квітня, у Святошинському районі завершили пошукові-рятувальні роботи на місці російської ракетної атаки по житловому будинку. Почали розбирати аварійні конструкції. В пам'ять про жертв удару люди приносили квіти та іграшки. Станом на 25 квітня було відомо, що внаслідок масованої російської атаки загинуло 12 людей, травмовано – 87.
25 квітня у Києві був оголошений день жалоби за жертвами масованої атаки Росії на столицю.
Внаслідок атаки РФ 24 квітня у Києві пошкоджені 106 будівель, із них – 84 житлові будинки. За попередньою інформацією, вісім житлових будинків значно пошкоджені, один – знищений повністю.
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