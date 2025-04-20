Не Харків і Суми: екскомандувач НАТО назвав місто, яке є стратегічною метою Путіна

Кларк підкреслив, що надзвичайно важливо і доцільно підірвати логістичні можливості російських загарбників

Головною стратегічною метою Кремля залишається Одеса, захоплення якої стане для Росії символом фактичної перемоги у війні в Україні. Як інформує «Главком», таку заяву в ефірі Espreso TV зробив колишній командувач силами НАТО в Косово генерал Веслі Кларк.

За словами Кларка, попри тиск на Харків і Суми, головною стратегічною метою Кремля залишиться Одеса.

«Варто чітко усвідомлювати ймовірну стратегію Росії. Її тактика полягає в створенні загрози Харкову та Сумам, щоб змусити Україну перекинути додаткові резерви на оборону північно-східного напрямку.Однак справжньою стратегічною метою Росії залишається Одеса», – сказав він.

За словами американського генерала, основні зусилля росіян, судячи з усього, як і раніше, зосереджені на Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві з подальшим просуванням на Одесу, яку ЗС РФ хочуть захопити:

«Із російської точки зору, захоплення Одеси означатиме завершення війни й фактичну перемогу. Тому на цьому етапі для України головним пріоритетом має стати стратегічна оборона».

Кларк підкреслив, що надзвичайно важливо і доцільно підірвати логістичні можливості російських загарбників.

Він також упевнений, що Україна не володіє достатньою кількістю ресурсів для виснаження російської військової машини, тому потрібно переконати кремлівського диктатора Володимира Путіна в тому, що перемогти в цій війні військовим шляхом він не зможе.

Раніше двоє полонених окупантів дали свідчення про суворий наказ російським військам до 9 травня вийти на адміністративний кордон між Донецькою та Дніпропетровською областями.

Нагадаємо, російське командування поставило однією з ключових цілей просування своїх військ до Дніпропетровської області. Потенційне вторгнення армії РФ на територію регіону може стати символічним моментом, оскільки це буде перший випадок часткової окупації нової української області з початку повномасштабного вторгнення понад три роки тому.

До слова, Російська Федерація вдається до нової тактики під час обстрілів Харкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону. Як зазначив міський голова, російські війська використовують нову тактику: за дуже короткий час бʼють безпілотниками по одному місцю.

«Хочу сказати, так, це нова тактика, коли ворог діє таким чином, що за дуже короткий час дуже багато БпЛА влучає в одне місце в один район міста Харкова. І свідками цього ми були напередодні, коли 17 БпЛА протягом години влучали в одну територію міста Харків», – каже він.

Так, увечері 8 квітня росіяни завдали масованого обстрілу ударними безпілотниками по Київському, Індустріальному та Основ’янському районах Харкова. Окупанти влучили у цивільні підприємства, складські та виробничі будівлі та СТО.