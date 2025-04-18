Гурт Coldplay, який підтримував Україну, висловив бажання виступити у РФ
Фронтмен Coldplay склав невеличку пісню для росіянина та заспівав її
Під час виступу гурту Coldplay у Сеулі сталася неоднозначна сцена. Лідер колективу Кріс Мартін звернувся до російського фаната, назвавши його «братом», та заспівав для нього імпровізовану пісню просто посеред концерту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео концерту.
Все почалося з того, що Кріс Мартін помітив на концерті хлопця з яскраво-рожевим волоссям. Після короткого обміну репліками співак поцікавився, звідки він. У відповідь фанат показав екран телефону з написом «Russi» – із помилкою.
Після цього фронтмен Coldplay миттєво склав невеличку пісню, яку заспівав: «Ласкаво просимо, мій прекрасний брате! Я знаю, дістатися сюди було важко. Одного разу ми зіграємо в Росії. Хоч вона і далеко. Нам потрібно тільки, щоб Путін дозволив».
Реакція глядачів була бурхливою: оплески, вигуки. Кріс Мартін відреагував усмішкою, а сам фанат, розчулений до сліз, з’явився на екрані сцени – він плакав, прикривши обличчя руками.
Раніше Кріс Мартін відкрито висловлював підтримку Україні й жодного разу не демонстрував наміру виступати в Росії. Нагадаємо, влітку 2022 року в Брюсселі він вийшов на сцену разом зі Святославом Вакарчуком, і вони виконали пісню «Обійми». Тоді на зап’ясті співака була синьо-жовта стрічка – символ солідарності з Україною.
Нагадаємо, що пісня Homay російської групи Ay Yola очолила українські чарти на різних платформах, зокрема на Apple Music. Гурт активно підтримує війну РФ проти України, а прослуховування їхніх пісень приносить прибуток країні-агресорці.
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