Гурт Coldplay, який підтримував Україну, висловив бажання виступити у РФ

Під час виступу гурту Coldplay у Сеулі сталася неоднозначна сцена. Лідер колективу Кріс Мартін звернувся до російського фаната, назвавши його «братом», та заспівав для нього імпровізовану пісню просто посеред концерту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео концерту.

Все почалося з того, що Кріс Мартін помітив на концерті хлопця з яскраво-рожевим волоссям. Після короткого обміну репліками співак поцікавився, звідки він. У відповідь фанат показав екран телефону з написом «Russi» – із помилкою.

Після цього фронтмен Coldplay миттєво склав невеличку пісню, яку заспівав: «Ласкаво просимо, мій прекрасний брате! Я знаю, дістатися сюди було важко. Одного разу ми зіграємо в Росії. Хоч вона і далеко. Нам потрібно тільки, щоб Путін дозволив».

Реакція глядачів була бурхливою: оплески, вигуки. Кріс Мартін відреагував усмішкою, а сам фанат, розчулений до сліз, з’явився на екрані сцени – він плакав, прикривши обличчя руками.

Coldplay – британський рок-гурт, створений 1996 року. Грає в жанрах брітпоп, альтернативний рок, інді-рок, нью-рейв. Здобув міжнародне визнання завдяки синглу Yellow, який вийшов 2000 року, та другому студійному альбомові A Rush of Blood to the Head, 2002 року.