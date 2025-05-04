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Офіційно: Повітряні сили знищили командний пункт шостої мотострілецької дивізії РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Офіційно: Повітряні сили знищили командний пункт шостої мотострілецької дивізії РФ
Повітряні сили завдали нищівного удару в районі Бахмута
фото з відкритих джерел

ЗСУ суттєво знизили здатність окупаційних військ здійснювати управління на Покровському напрямку

Повітряні сили Збройних сил України днями завдали нищівного удару по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії противника в районі Бахмута на тимчасово окупованій території Донецької області. Цю інформацію підтвердили в Генштабі ЗСУ, передає «Главком».

Зазначається, що внаслідок удару суттєво знижено здатність окупаційних військ Російської Федерації здійснювати управління на Покровському напрямку. Наразі дані щодо втрат ворога уточнюються.

«Сили оборони України продовжують стримувати наступальні дії противника та завдавати йому відчутних втрат. Разом до перемоги!», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі було уражено завод «Стріла» з виробництва електротехнічних компонентів у Суземці, Брянської області. Попередньо, влучання було не одне: горить цех та адмінбудівля.

До слова, триває 1166-й день повномасштабної війни. У ніч проти 4 травня 2025 року російські терористи атакували Україну 165-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів.

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Теги: Повітряні сили ЗСУ Генштаб війна ЗСУ окупанти

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