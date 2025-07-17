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Лінія фронту станом на 17 липня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 17 липня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 17 липня

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 62 авіаційні удари, застосувавши дві ракети та скинувши 90 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1249 дрони-камікадзе та здійснили 4280 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

17 липня станом на 22:00 відбулося 131 бойове зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку було знешкоджено 231 окупант, із них 130 – безповоротно. Також українські воїни знищили танк, три бойові броньовані машини, три автомобілі, три мотоцикли, дві гармати, 18 БпЛА, один термінал супутникового зв’язку та п’ять антен управління БпЛА, пошкоджено танк, п’ять гармат та два мотоцикли окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках 

Зпочатку доби українські воїни відбивали 11 штурмових дій окупантів, три боєзіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 17 липня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Стариця, досі триває два боєзіткнення. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Окіп, Борщова, Вовчанськ, Чугунівка.

Лінія фронту станом на 17 липня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Куп’янськ, Зелений Гай, Нова Кругляківка та в напрямку Піщаного. Українські захисники вже зупинили три ворожі атаки, ще один бій триває.

Лінія фронту станом на 17 липня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 18 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Серебрянка та у бік Шандриголового, сім боєзіткнень тривають.

Лінія фронту станом на 17 липня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Три ворожі штурми відбили українські захисники – окупанти намагалися просуватися в районі Григорівки та в напрямку Виїмки.

Лінія фронту станом на 17 липня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Ворог 11 разів штурмував наші позиції в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине.

Лінія фронту станом на 17 липня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Сім разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів в районах Щербинівки, Олександро-Калинового, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки, всі боєзіткнення на напрямку вже завершено.

Лінія фронту станом на 17 липня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку доби окупанти 48 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Родинське, Новоторецьке, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Муравка, Олексіївка та в напрямку Покровська й Новопавлівки. Досі тривають три боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 17 липня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Піддубне, Зірка, Темирівка, Мирне, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко. Два боєзіткнення тривають досі.

Лінія фронту станом на 17 липня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1240-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб наступ

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