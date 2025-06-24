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Ідентифіковано трьох окупантів, які розстрілювали цивільних на Київщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ідентифіковано трьох окупантів, які розстрілювали цивільних на Київщині
Ексгумація тіл мирних мешканців, вбитих солдатами РФ у Бучі
фото: Anatolii Fedoruk/Facebook

На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили всім трьом російським окупантам про підозру

Служба безпеки України та Національна поліція зібрали докази на ще трьох воєнних злочинців РФ, які причетні до вбивств цивільного населення під час тимчасового захоплення частини Київської області. Про це повідомляє пресцентр СБУ у вівторок, 24 червня, інформує «Главком». 

Один з них – 35-річний командир одного з підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії рф (місце дислокації: м. Псков) капітан Тімур Тамазов. За даними слідства, 27 лютого 2022 року підрозділ фігуранта зайняв бойові позиції поблизу селища Здвижівка Бучанського району. Після цього Тамазов зібрав своїх підлеглих та визначив завдання – стріляти на ураження по місцевих жителях, які намагалися виїхати на підконтрольну Україні територію.

«Задокументовано, як того дня четверо працівників однієї з будівельних компаній столичного регіону намагалися на власному мікроавтобусі евакуюватися із зони бойових дій. Тоді підлеглі Тамазова майже впритул розстріляли авто будівельників, що їхали у напрямку Бородянки. За даними експертизи, російські окупанти здійснили по цивільних 20 пострілів з автоматів Калашникова. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень двоє чоловіків загинули на місці, ще двоє – отримали тяжкі тілесні ушкодження», – йдеться у повідомленні. 

Інший фігурант – 23-річний військовослужбовець 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї армії ЗС РФ Володимир Осіпов, який 28 березня 2022 року застрелив з автомата двох цивільних жителів Гостомеля.

Ще один зловмисник – 48-річний командир роти 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади окупаційних угруповань РФ Олексій Абрамов, який під час захоплення селища Іванків наказав підлеглим катувати мирне населення та складати «розстрільні списки» учасників руху опору.

На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили всім трьом російським окупантам про підозру за чч 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх окупантів, причетних до катування і вбивства цивільних мешканців України.

Нагадаємо, російські війська на початку березня 2022 року здійснювали масові вбивства у Бучі, що під Києвом. Інформаційне агентство Associated Press опублікувало за цим фактом власне розслідування. Журналісти проаналізували відео з вуличних камер відеоспостереження, перехоплені телефонні розмови росіян і реконструювали так звану «операцію із зачистки» Бучі, яку проводили російські окупанти. На основі отриманої інформації автори розслідування побудували 3D-модель того, що відбувалося.

До слова, 20-річний окупант Дизенко Кирило родом з Краснодарського краю РФ здався у полон ЗСУ. Він розповів, що підписав контракт у 2025 році аби уникнути тюремного покарання за шахрайство та вимагання. Воїни 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ оприлюднили відео допиту росіянина

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Теги: окупанти СБУ війна Київщина розслідування

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