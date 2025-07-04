У столиці обмежено рух на кількох вулицях, є зміни в русі громадського транспорту

«Київпастранс» просить пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування маршруту

Унаслідок нічної атаки на Київ рух транспорту на вул. Жмеринській, вул. Якуба Коласа та просп. Відрадному частково перекритий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Також заблоковано рух тролейбусного маршруту № 41. А тролейбуси № 27 курсують до Індустріального мосту.

«Київпастранс» просить пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування маршруту.

Раніше повідомлялося, що в результаті ворожого обстрілу Києва є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

Відомо про такі наслідки ударів по столиці:

у Дніпровському районі уламки БпЛА впали у двір житлових будинків і на територію навчального закладу. Загоряння не зафіксовано;

Солом’янському районі уламки впали на нежитлову забудову та територію гаражного кооперативу, що спричинило пожежу. Крім того, зафіксовано займання на території складських приміщень і в адміністративній будівлі;

у Святошинському районі уламки ворожого дрона пошкодили складські приміщення, внаслідок чого виникла пожежа. Також уламки впали у двір 16-поверхового житлового будинку – зайнялися автомобілі. У приватному секторі району також сталася пожежа через падіння уламків;

у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків у кількох місцях на відкритій території. За попередніми даними, обійшлося без вибухів і загорянь;

у Шевченківському районі уламки пошкодили восьмиповерховий житловий будинок, який уже введено в експлуатацію, але ще не заселено. Пожежа виникла на першому поверсі. Крім того, сталося займання у приватному секторі.

Внаслідок сьогоднішньої комбінованої нічної атаки ворога постраждали 19 мешканців столиці. Пʼятеро людей отримують допомогу амбулаторно, 14 – госпіталізували.