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Коли Росія почне запускати по Україні понад тисячу дронів: прогноз NYT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Коли Росія почне запускати по Україні понад тисячу дронів: прогноз NYT
Аналітики вважають, що до осені ворог регулярно запускатиме понад 1 тис. дронів
фото: glavcom.ua

Росія 9 липня встановила рекорд за кількістю дронів і ракет випущених за одну ніч

Російська Федерація збільшує промислові потужності для масового виробництва одноразових вибухових безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

У середу, 9 липня, Росія встановила рекорд за кількістю дронів і ракет випущених за одну ніч від початку великої війни. Окупанти запустили 728 ударних дронів і імітаторів. Це на 189 дронів більше, ніж під час попереднього рекордного залпу з 539 дронів. «У міру того, як російська промисловість продовжує нарощувати темпи, військові аналітики очікують, що до осені Росія регулярно запускатиме понад 1000 дронів за один залп», – пишуть журналісти.

Аналітики інтерпретували деякі ракетні удари по Західній Україні як спроби перехопити західну зброю під час перетину кордону з Польщею або як удари по військових складах чи аеродромах. Газета зазначається, що недорогі, серійно випущені безпілотники зараз становлять найбільшу загрозу для України.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало дані про складові модернізованого ударного безпілотника Shahed-136, збитого на Сумщині в червні цього року. Структура матеріалу фюзеляжу, виконання та компонування електронних блоків свідчать про іранське виробництво дрона. Водночас певні зміни можуть вказувати на спільну роботу Ірану та РФ з модернізації Shahed-136.

Безпілотник містить високошвидкісний мінікомпʼютер Nvidia Jetson Orin, спеціалізований для задач штучного інтелекту та обробки відео, а також інфрачервону камеру, подібну до раніше анонсованої в РФ. Nvidia Jetson Orin Росія використовує і в ударному БпЛА V2U. Призначення модуля – отримання інформації з камери безпілотника та порівняння її з завантаженими моделями для донаведення або вибору цілі в автоматичному режимі. Також його можуть застосовувати як розвідувальний.

Модернізації зазнала й іранська завадозахищена супутникова навігаційна система Nasir, яка стала восьмиканальною. На дослідженому зразку до Nasir підключена антена з чотирьох елементів, здатна приймати сигнали GPS у L1 та L5 діапазонах. Відомо про використання антен з круговим розташуванням восьми елементів, схожих на китайські, які раніше ідентифікували у Shahed російської збірки. Новий Shahed також має радіомодем та підсистему для передачі відео, телеметрії та/або групового керування.

Модернізований безпілотник «Шахед»
Модернізований безпілотник «Шахед»
фото: ГУР

Раніше «Главком» повідомляв, що станом на 15 червня Росія має на озброєнні понад 1950 стратегічних ракет різного типу, включаючи балістичні, крилаті та гіперзвукові «Кинджали». Такі дані наводить Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Зокрема, йшлося про додаткове фінансування виготовлення дронів.

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Теги: безпілотник обстріл окупанти

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