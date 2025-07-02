Окупанти зайшли в перше село на Дніпропетровщині? Роз’яснення Генштабу

Росія не зайшла на Дніпропетровщину

Російська пропаганда поширює відео, де окупанти нібито в Дачному займають бліндажі

У соцмережах поширилися повідомлення, що нібито російські загарбники зайшли у перше село на Дніпропетровщині – Дачне. Про це передає «Главком».

Навіть з’явились відео, де окупанти нібито в Дачному займають бліндажі та вивішують прапори РФ. Російські пабліки заявляють, що село повністю захоплене.

Реакція Генштабу

Генштаб у коментарі «РБК-Україна» заявив, що заяви про нібито захоплення Дачного не відповідають дійсності. Їх ширять пропагандисти.

«Це російська дезінформація. Бої тривають в межах Донецької області», – заявили в Генштабі ЗСУ.

Раніше речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов у коментарі «Суспільному» також підтвердив, що прориву росіян на територію Дніпропетровської області не було.

Нагадаємо, триває 1225-й день повномашстабної війни. За минулу добу відбулося 171 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.