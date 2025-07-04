Атака на будівлі ТЦК у Полтаві: оновлено дані щодо постраждалих

Через удар по території ТЦК постраждали прилеглі будівлі

Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки воєнного злочину

Кількість поранених внаслідок вчорашньої атаки на Полтаву зросла до 64. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

«За уточненими даними, внаслідок обстрілу Полтави ворожими БпЛА загинули двоє людей, ще 64 – отримали травми різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки воєнного злочину.

Нагадаємо, вчора у Полтаві дрони атакували два ТЦК. Cеред травмованих двоє військових ТЦК та двоє працівниць ЗСУ.

Внаслідок ранкового російського обстрілу міста виникли пожежі в окремих будівлях.

Одна з пожеж локалізована. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу. На місці працюють психологи ДСНС, медики та представники всіх відповідних служб міста.

Також виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з-поміж цивільних. У частині будинків неподалік місця обстрілу вибиті вікна, також пошкоджені автівки. До ліквідації наслідків залучено профільні служби. У місті тимчасово ускладнений рух автотранспорту та громадського транспорту.

Нещодавно російські загарбники вдарили безпілотником поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі. Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.