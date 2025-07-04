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Атака на будівлі ТЦК у Полтаві: оновлено дані щодо постраждалих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Атака на будівлі ТЦК у Полтаві: оновлено дані щодо постраждалих
Через удар по території ТЦК постраждали прилеглі будівлі
фото: ДСНС

Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки воєнного злочину

Кількість поранених внаслідок вчорашньої атаки на Полтаву зросла до 64. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

«За уточненими даними, внаслідок обстрілу Полтави ворожими БпЛА загинули двоє людей, ще 64 – отримали травми різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки воєнного злочину.

Нагадаємо, вчора у Полтаві дрони атакували два ТЦК. Cеред травмованих двоє військових ТЦК та двоє працівниць ЗСУ.

Внаслідок ранкового російського обстрілу міста виникли пожежі в окремих будівлях.

Атака на будівлі ТЦК у Полтаві: оновлено дані щодо постраждалих фото 1

Одна з пожеж локалізована. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу. На місці працюють психологи ДСНС, медики та представники всіх відповідних служб міста.

Атака на будівлі ТЦК у Полтаві: оновлено дані щодо постраждалих фото 2
Атака на будівлі ТЦК у Полтаві: оновлено дані щодо постраждалих фото 3
Атака на будівлі ТЦК у Полтаві: оновлено дані щодо постраждалих фото 4

Також виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з-поміж цивільних.  У частині будинків неподалік місця обстрілу вибиті вікна, також пошкоджені автівки. До ліквідації наслідків залучено профільні служби. У місті тимчасово ускладнений рух автотранспорту та громадського транспорту.

Нещодавно російські загарбники вдарили безпілотником поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі. Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.

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Теги: Полтава ТЦК дрон війна окупанти

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