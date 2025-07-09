Втрати ворога станом на 9 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1050 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 9 липня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 9 липня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 9 липня втратила:
- особового складу – близько 1029660 (+1050) осіб;
- танків – 11000 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 22969 (+2) од;
- артилерійських систем – 30102 (+68) од;
- РСЗВ – 1434 (+0) од;
- засоби ППО – 1193 (+1) од;
- літаків – 420 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 44457 (+227);
- крилаті ракети – 3436 (+0);
- кораблі/катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 54575 (+119) од;
- спеціальна техніка – 3929 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 8 липня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі два ворожі кораблі, один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до чотирьох ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 7 суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 5 суден, з них чотири рухалося з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1232-й день повномасштабної війни в Україні.