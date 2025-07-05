Росіяни активізували штурми біля Вовчанська: ситуація на Харківщині загострюється

За останній тиждень кількість штурмів на Харківщині зросла у кілька разів

Особливо інтенсивними стали атаки в районі Вовчанська

Російські війська суттєво активізували бойові дії на Південно-Слобожанському напрямку. За останній тиждень кількість штурмів зросла у кілька разів. Про це 4 липня в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Харків» Павло Шамшин, передає «Главком».

Особливо інтенсивними стали атаки в районі Вовчанська. За словами речника, ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою через системне зростання ворожих штурмів.

«У середу на напрямку було зафіксовано 25 штурмових дій, тоді як ще два місяці тому в середньому було лише 5-7. Це свідчить про значну активізацію російських військ», – наголосив Шамшин.

Він зазначив, що бойові дії не припиняються в околицях Вовчанська. Ворог зазвичай діє малими піхотними групами – по 3-10 осіб, використовуючи дрони для прикриття.

Попри постійні спроби ворога витіснити українські сили, захисники продовжують утримувати позиції в місті, зокрема на північному березі річки Вовча, в районі агрегатного заводу. Російські війська вже понад рік намагаються витіснити оборонців за річку, однак безуспішно.

Крім того, складною залишається ситуація поблизу населеного пункту Дворічна. Там російські підрозділи намагаються переправитися на західний берег річки Оскіл. За словами речника, окупанти сплавляють дерев’яні колоди, які прибиваються до залишків зруйнованого мосту – так вони намагаються зібрати переправу для піхоти.

Також бої тривають у районах населених пунктів Строївка, Тополі, Кам’янка, Фигулівка, Красне Перше та Петро-Іванівка.

«Сили оборони України роблять усе можливе, аби знищувати такі переправи та стримувати просування ворога», – підсумував Шамшин.

Раніше ми писали, що ЗСУ продовжують обороняти Україну від російської окупаційної армії, але, на жаль, окупанти знову просунулися біля низки населених пунктів на Харківщині та Донеччині. Також їм вдалося окупувати два села. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DeepState.

За даними DeepState, російська армія окупувала село Мілове та Строївка на Харківщині.

Як повідомлялося, Росія активно намагається розширити виробництво бойової авіації, як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі.