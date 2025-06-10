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Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
За минулу добу відбулося 174 бойових зіткнень
фото: Генштаб

Триває 1203 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 174 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Вчора, 9 червня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного масованого ракетного удару 22 ракетами та 65 авіаударів, зокрема скинув 100 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6153 обстріли, з них 133 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3391 дрон-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Костянтинівка, Козача Лопань, Варварівка Харківської області; Разіне, Мирноград, Сухий Яр, Покровськ, Полтавка, Попів Яр, Новоекономічне, Запоріжжя, Новопіль, Воскресенка Донецької області; Гуляйполе, Ольгівське, Новоандріївка, Кам’янське, Мала Токмачка Запорізької області; Львове Херсонської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, чотири артилерійські системи та пункт управління російських загарбників.

На Харківському напрямку

Агресор п’ять разів штурмував позиції наших захисників у районах Вовчанська, Кам’янки та Глибокого.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року фото 1

На Куп’янському напрямку

Минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Загризового, Зеленого Гаю, Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та в бік Курилівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року фото 2

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 12 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Липового, Надії та в напрямку Рідкодуба, Карпівки, Нового Миру, Ольгівки й Григорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року фото 3

На Сіверському напрямку

Впродовж дня ворог здійснив одну атаку на позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Григорівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

Зафіксовано сім бойових зіткнень у районах Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Ступочок.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 13 атак поблизу Диліївки, Торецька та в напрямку Яблунівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 41 наступальну дію агресора у районах населених пунктів Нова Полтавка, Новоукраїнка, Новооленівка, Богданівка, Новосергіївка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Богданівка, Олексіївка, Андріївка та в напрямку населених пунктів Зелений Кут, Покровськ, Муравка.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 18 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Зелене Поле, Вільне Поле, Веселе, у напрямку Шевченка, Багатиря та Запоріжжя.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони успішно відбили три ворожі спроби просунутися уперед на Гуляйпільському напрямку поблизу населеного пункту Малинівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили шість ворожих атак у районах Новоандріївки, Степового, Нестерянки та в бік Павлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог п’ять разів без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року фото 11

На Курському напрямку

Підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 38 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 15 авіаційних ударів із застосуванням 23 керованих бомб, а також здійснив 217 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року фото 12

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 960 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, дев’ять бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два літаки, 293 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 15 ракет, 107 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки, а також одну важку вогнеметну систему окупантів.

Нагадаємо, триває 1203-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: війна Генштаб

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