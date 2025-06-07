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Спецпризначенці знищили групу росіян, які прямували на Сумщину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Спецпризначенці знищили групу росіян, які прямували на Сумщину
Окупанти намагалися штурмувати позиції Сил оборони в Сумській області
фото з відкритих джерел

Воїни ССО пропонували ворожим військам здатися, гарантуючи їм збереження життя

Оператори 6-го полку «Рейнджер» Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили російських військових на Курському напрямку. Вони прямували на Сумщину. Як інформує «Главком», про це йдеться на сторінці Сил спеціальних операцій.

Українські бійці ліквідували групу противника на Курському напрямку біля державного кордону України. Окупанти намагалися штурмувати позиції Сил оборони в Сумській області.

ССО знищили ворожу штурмову групу на кордоні

«Шестеро рейнджерів здійснили наліт на групу противника, яка намагалася штурмувати позиції Сил оборони в Сумській області. Воїни ССО запропонували ворожим військам здатися, гарантуючи їм збереження життя, медичну допомогу, а також їжу та воду», – ідеться у повідомленні.

Після відмови воїни ССО розпочали спеціальні дії та під час бойової роботи знищили 4 російських військових, ще одного змусили здатися в полон.

Нагадаємо, ситуація на Сумщині загострюється: російські окупаційні війська продовжують спроби просування в регіоні, що викликає занепокоєння та дискусії щодо можливої евакуації. Хоча українські захисники чинять значний опір, військові експерти закликають цивільне населення бути готовими до найгіршого сценарію.

Як відомо, російська окупаційна армія продовжує чинити тиск на українські позиції та досягати часткових успіхів на фронті. Згідно з оновленою мапою бойових дій від DeepState, опублікованою ввечері 6 червня, окупаційним силам вдалося просунутися в Сумській області, передає «Главком».

Аналітики зазначають, що на Сумському напрямку за останню добу російські війська розширили свій плацдарм і навіть просунулися в новому районі вздовж державного кордону.

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Теги: окупанти полон Сумщина

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