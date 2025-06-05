Окупанти вбили в Прилуках три покоління однієї родини

Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби працюють на місцях ворожих влучань

Двох жінок і однорічну дитину знайшли під завалами

Сьогодні вночі окупанти атакували ударними дронами місто Прилуки на Чернігівщині. Внаслідок вибухів сталися загорання у житлових районах Прилук. Вже відомо про п’ятьох загиблих, серед яких малолітня дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Попередньо відомо про пʼятьох загиблих – з них дві жінки і однорічна дитина. Це 46-річна прилучанка, її дочка 1998 року народження та онук 2024 року народження. Жінок з дитиною знайшли під завалами.

Також є інформація про шістьох поранених.

Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби працюють на місцях ворожих влучань. Поліція допомагає постраждалим громадянам та фіксує наслідки російських ударів.

Нагадаємо, о 01:05 російські війська завдали ударів БПлА типу «шахед» по Харкову. Прямі влучання зафіксували у два житлові багатоквартирні будинки у Слобідському районі. Кількість постраждалих зросла до 17. Серед них – дев'ятирічна дівчинка, семирічний хлопчик та немовля. Всі у легкому стані, медики надали допомогу на місці.

Шість ворожих ударів завдала РФ, два з них – прямі влучання в багатоквартирні будинки. В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна «шахеда» опинилася просто в коридорі.