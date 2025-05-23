Лінія фронту станом на 23 травня. Зведення Генштабу

В Україні триває 1085-й день війни

Російські загарбники завдали одного ракетного та 50 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 80 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1291 дрон-камікадзе та здійснили 4204 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

23 травня станом на 22:00 відбулося 150 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог тричі атакував в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Дворічна.

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив п’ять атак на позиції наших оборонців у районах Колісниківки, Кругляківки та Загризового, досі бої тривають у двох локаціях.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 16 разів атакували неподалік населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина, Торське, Греківка, Ямполівка та в бік Григорівки й Білогорівки. П’ять боєзіткнень не вщухають до цього часу.

На Краматорському напрямку

Дві з трьох атак відбили наші захисники на Краматорському напрямку, ворог йшов вперед поблизу Курдюмівки та в бік Білої Гори, триває бій.

На Торецькому напрямку

Росіяни 20 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах населених пунктів Романівка, Озарянівка, Кримське, Дружба та Торецьк. Наші оборонці успішно відбили 18 атак, бої тривають.

На Покровському напрямку

Росіяни 45 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Шевченко Перше, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка, до цього часу тривають шість боєзіткнень.

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 18 ворожих штурмових дій поблизу населених пунктів Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле, Багатир, Веселе, Бурлацьке та в напрямку Одрадного, ще дев’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Гуляйпільскому напрямку

Ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курському напрямку, де загарбник протягом доби провів 39 штурмових дій на позиції українських підрозділів, чотири боєзіткнення тривають дотепер. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши при цьому десять керованих бомб, та здійснив 239 артилерійських обстрілів, 12 з яких із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1185-й день повномасштабної війни в Україні.