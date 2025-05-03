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ЗСУ ліквідували дворазового призера чемпіонатів Росії зі спортивного туризму

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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ЗСУ ліквідували дворазового призера чемпіонатів Росії зі спортивного туризму
Захисники України ліквідували окупанта Черепанова у квітні 2025 року

Владислав Черепанов був учасником чемпіонату світу з рафтингу

Сили оборони ліквідували російського окупанта – призера чемпіонатів Росії зі спортивного туризму Владислава Черепанова. Про це повідомляє «Главком».

Владислав Черепанов народився 28 червня 1978 року.

Він був дворазовим призером чемпіонату Росії та багаторазовим чемпіоном Республіки Башкортостан зі спортивного туризму, брав участь у чемпіонаті світу з рафтингу, двічі піднімався на Ельбрус. Також був віцепрезидентом Федерації рафтингу Республіки Башкортостан.

У вересні 2024 року Черепанов добровольцем долучився до російської агресії проти України. Він місяць провів у навчальній частині у Беслані та був відправлений до Луганської області, мав спеціальність гранатометник.

Захисники України ліквідували окупанта Черепанова у квітні 2025 року. 

Нагадаємо, сили оборони ліквідували російського окупанта – борця Батора Ердинієва.

Батор Ердинієв народився 17 квітня 1981 року. Був багаторазовим призером районних та республіканських турнірів з вільної боротьби.

У грудні 2023 року долучився добровольцем до окупаційної п'ятої танкової бригади.

Гвардії лейтенант Ердинієв Батор (позивний «Баргут») командир танкового взводу танкової роти танкового батальйону 5 гвардійської танкової бригади 36 загальновійськової армії Східного військового округу був ліквідований 26 березня 2025 року на Донеччині.

У окупанта залишилася дружина та дві доньки.

Прощання з окупантом відбулося 18 квітня у місті Улан-Уде.

ЗСУ ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.

Теги: туризм росія окупанти війна

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