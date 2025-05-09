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Посол РФ у Польщі поклав квіти до пам’ятника радянським військовим під вигуки «терористи»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Посол РФ у Польщі поклав квіти до пам’ятника радянським військовим під вигуки «терористи»
Посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв поклав квіти до Меморіалу радянським солдатам у Варшаві
фото: RFE/Rl

Українські активістки намагалися завадити російському послу поставити квіти до Меморіалу

У Варшаві біля Меморіалу радянським солдатам проросійські активісти організували мітинг. Вони тримали у руках прапори РФ, вигукували антиукраїнські гасла. У відповідь українські активістки влаштували свою акцію протесту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням «Радіо Свобода».

Згодом до Меморіалу приїхав посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв. Кілька десятків чоловіків у жилетках з назвою однієї з проросійських партій оточили дипломата і провели до пам’ятника радянським військовим, де він поклав вінок квітів. Українські активістки намагалися завадити їм.

На запитання журналістів, коли Росія закінчить війну, Андрєєв відповів: «Тоді, коли будуть досягнуті цілі військової операції – денацифікація і демілітаризація України». На вигуки, що і на його руках кров убитих цивільних у Бучі, Ірпені – дипломат РФ відповів, що все це інсценізація.

Поряд з проросійським мітингом свою акцію протесту влаштували українські активістки. Три десятки жінок, одягнених у біле вбрання заляпане червоною рідиною, скандували «терористи» і «фашисти».

Посол РФ у Польщі поклав квіти до пам’ятника радянським військовим під вигуки «терористи» фото 1

«Тут зібралися жінки, у яких рідні та друзі на війні. Ми мусимо хоч щось зробити, поки ми є за кордоном, щоб голос наш не був забутий в Європі, в цивілізованому світі. Ми вже третій рік поспіль наголошуємо, що наявність представників країни-терориста в цивілізованому світі, зокрема, в Польщі – це профанація. Ми не розуміємо, чому вони досі тут є», – сказала співорганізаторка акції протесту Емма Загинайко.

Також до Меморіалу радянським солдатам прийшло з десяток поляків з українськими прапорами. Вони кажуть, що підтримують Україну і що їх дуже турбує російська пропаганда в Польщі.

Зокрема, між проросійськими та проукраїнськими активістами сталася сутичка.

Нагадаємо, що у Варшаві 9 травня, в День Європи, відкрили провокаційну скульптуру «Х*йло» (Chuilo) литовського художника Мартинаса Гаубаса, яка зображує президента Росії Володимира Путіна у вигляді чоловічого статевого органа в касці. Двометрова скульптура була встановлена біля пам'ятника радянським воїнам, місця, де російський посол Сергій Андрєєв щороку покладає квіти.

Зауважимо, сьогодні, 9 травня, у той час, як Україна відзначає День Європи, у Москві відбувся військовий парад, на який Кремль витратив чимало коштів.

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Теги: Варшава Польща росіяни Друга світова війна

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