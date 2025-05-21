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СNN опублікував перехоплення наказу росіян вбивати українських полонених (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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СNN опублікував перехоплення наказу росіян вбивати українських полонених (відео)
фото: скриншот з відео

Перехоплені радіопереговори були отримані від офіцера української розвідки

CNN отримав перехопленням переговорів росіян, які фіксують страту українських військовополонених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Перехоплені радіопереговори були отримані від офіцера української розвідки. За даними телеканалу, по часу вони збігаються з відзнятими безпілотником кадрами ймовірної страти українських військовополонених у східній частині Запорізької області в листопаді 2024 року.

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На кадрах видно, як шестеро солдатів лежать обличчям вниз на землі, щонайменше у двох стріляють, а ще одного відводять геть. Також на записах двох росіян називають за позивними «Арта» та «Білий».

CNN зауважує, що на відео можна почути, як російський командир шість разів віддавав накази про вбивства. Згідно зі стенограмою перехоплених розмов, перший наказ командира був відданий о 12:22: «Запитайте, хто командир. Хто такий командир? Спитати. Візьміть командира в полон і вбийте всіх інших». Через чотири хвилини він повторює наказ двічі: «Ти це робиш? Візьміть командира в полон, інших нах*й. Ось і все. Бери старшого, позбувайся п*зда інших».

Командир часто вимагає оновлень від свого бойового підрозділу, якому важко відповідати: «Хтось, бл*дь, відповідь, п*здець здаються чи ні?». Окупант, якого називають «Арта», каже, що українського командира вони не знайшли, лише «старшого».

Кадри з дрона, отримані CNN, охоплюють період з 12:27 до 12:30, згідно з часовими кодами на відео, але, схоже, є чіткий зв'язок між командами, зафіксованими в передачах, і тим, що відбувається на землі на кадрах з дрона. О 12:28 наказ звучить по радіо вшосте, і можна побачити, як солдат у масці та темно-зеленій формі, що відповідає російським військовим, виходить із листя, рухаючись до полонених. «Геть нах*й! Візьміть старшого, інших позбудьтеся, бл*дь!», – сказав командир.

На кадрах видно одного українського військового, який, очевидно, жестом звертається до росіян. Через кілька хвилин солдат у масці стріляє йому в голову. Потім російський командир запитує, чи вбивство завершено.

Згодом український захисник, імовірно командир, який до цього моменту був нерухомий, встає, знімає бронежилет і його відводять. Російський командир передає по радіо своє занепокоєння, коли видно, як безпілотник піднімається над димом від вибуху. Після цього наказано відступити.

Нагадаємо, що 3 травня 2025 року військові РФ розстріляли трьох полонених військовослужбовців ЗСУ – українська прокуратура розпочала розслідування.

Раніше російські війська вчергове порушили правила та звичаї ведення війни. Окупанти розстріляли українських військовополонених біля Нескучного.

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Теги: ЗСУ війна полон росіяни

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