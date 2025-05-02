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Лінія фронту станом на 2 травня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 2 травня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 2 травня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1164-й день повномасштабної війни

Противник завдав 59 авіаційних ударів, використавши 93 керовані бомби, 988 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 4200 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

2 травня станом на 22:00 відбулося 39 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Сили оборони відбили три ворожі штурми в районі Вовчанська.

Лінія фронту станом на 2 травня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Ворог п’ять разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Колісниківка, Нова Кругляківка та Загризове, одне боєзіткнення триває дотепер.

Лінія фронту станом на 2 травня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські війська 21 раз штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Нове, Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Сергіївка, Греківка та Копанки, три бої тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 2 травня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Сили оборони відбили один штурм ворожих військ в районі Білогорівки.

Лінія фронту станом на 2 травня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Сьогодні наші війська відбили сім атак противника в районі Часового Яру та в бік Новомаркового і Білої Гори на Краматорському напрямку, на даний час точиться бій.

Лінія фронту станом на 2 травня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Окупанти за сьогодні вісім разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Торецька, Кримського, Дружби та Сухої Балки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 2 травня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 53 штурмові та наступальні дії. Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Водяного Другого, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Надіївка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка. Бої не вщухають до цього часу у 10 локаціях.

Лінія фронту станом на 2 травня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Загарбники здійснили 17 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах Рівнополя, Привільного, Розливу, Костянтинополя, Бурлацького, а також в напрямку Одрадного та Багатиря. Три боєзіткнення наразі триває.

Лінія фронту станом на 2 травня. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільскому напрямку

В районі населеного пункту Високе (кол. Червоне), Сили оборони успішно відбили шість ворожих атак.

Лінія фронту станом на 2 травня. Зведення Генштабу фото 9

На Курському напрямку

Сили оборони України на Курському напрямку сьогодні відбили 17 атак загарбницької армії, ще два боєзіткнення залишаються незавершеними; противник завдав 10 авіаційних ударів, скинувши при цьому 17 КАБ, також здійснив 210 обстрілів, з яких 14 із систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 2 травня. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1164-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб ворог штурм

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