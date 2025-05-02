Лінія фронту станом на 2 травня. Зведення Генштабу

В Україні триває 1164-й день повномасштабної війни

Противник завдав 59 авіаційних ударів, використавши 93 керовані бомби, 988 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 4200 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

2 травня станом на 22:00 відбулося 39 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Сили оборони відбили три ворожі штурми в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку

Ворог п’ять разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Колісниківка, Нова Кругляківка та Загризове, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку

Російські війська 21 раз штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Нове, Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Сергіївка, Греківка та Копанки, три бої тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку

Сили оборони відбили один штурм ворожих військ в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку

Сьогодні наші війська відбили сім атак противника в районі Часового Яру та в бік Новомаркового і Білої Гори на Краматорському напрямку, на даний час точиться бій.

На Торецькому напрямку

Окупанти за сьогодні вісім разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Торецька, Кримського, Дружби та Сухої Балки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 53 штурмові та наступальні дії. Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Водяного Другого, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Надіївка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка. Бої не вщухають до цього часу у 10 локаціях.

На Новопавлівському напрямку

Загарбники здійснили 17 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах Рівнополя, Привільного, Розливу, Костянтинополя, Бурлацького, а також в напрямку Одрадного та Багатиря. Три боєзіткнення наразі триває.

На Гуляйпільскому напрямку

В районі населеного пункту Високе (кол. Червоне), Сили оборони успішно відбили шість ворожих атак.

На Курському напрямку

Сили оборони України на Курському напрямку сьогодні відбили 17 атак загарбницької армії, ще два боєзіткнення залишаються незавершеними; противник завдав 10 авіаційних ударів, скинувши при цьому 17 КАБ, також здійснив 210 обстрілів, з яких 14 із систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1164-й день повномасштабної війни в Україні.