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Окупанти пошкодили квартиру, в якій проживає дочка депутата Ар'єва

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Окупанти пошкодили квартиру, в якій проживає дочка депутата Ар'єва
Квартира доньки нардепа Ар’єва після атаки РФ
фото: Володимир Ар’єв / соцмережі

Володимир Ар’єв показав пошкодження в квартирі його доньки внаслідок нічної атаки РФ

Сьогодні під час нічної атаки на столицю було пошкоджено квартиру, яку знімає донька народного депутата Володимира Ар’єва. Про це він повідомив у соцмережах, передає «Главком».

«Цієї ночі квартиру, яку знімає моя дочка, розбили рашисти. Штори захистили від уламків скла, тому обійшлося. Російська мерзота бʼє свідомо по житловим кварталам. Скло буде вставлено, але ненависть до тварин лише міцнішатиме», – написав він.

Окупанти пошкодили квартиру, в якій проживає дочка депутата Ар'єва фото 1
Окупанти пошкодили квартиру, в якій проживає дочка депутата Ар'єва фото 2
Окупанти пошкодили квартиру, в якій проживає дочка депутата Ар'єва фото 3

Нагадаємо, Київ цієї ночі опинився під атакою дронів.

Внаслідок атаки безпілотниками, у столиці виникли руйнування та загорання у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.

Найбільше руйнувань в Оболонському районі. Пошкоджено будинки, постраждали 11 людей. Руйнувань зазнав ТРЦ Dream Town. Згоріли автомобілі.

Загалом від російського терору постраждало 11 осіб, віком від 14 до 70 років. 

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Теги: окупанти Київ війна дочка Володимир Ар'єв дрон

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