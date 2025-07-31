Лінія фронту станом на 31 липня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 36 авіаційних ударів, застосували 66 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1 449 дронів-камікадзе та здійснили 3 410 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

31 липня станом на 22:00 відбулося відбулося 124 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку українські воїни знешкодили вісімдесят вісім окупантів, з них п’ятдесят два – безповоротно. Також знищено два мотоцикли, пункт управління БпЛА, два безпілотні літальні апарати та пошкоджено гармату окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили дванадцять атак росіян, ще три боєзіткнення тривають. Від початку доби противник завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув 16 керованих авіаційних бомб та здійснив 304 артилерійські обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили сім атак ворога в районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Дворічанського, Колодязного.

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив три наступальні дії в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка.

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники двадцять вісім разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Мирне та в бік населених пунктів Шандриголове, Ямпіль, Григорівка. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку

Наші оборонці відбили чотири ворожі атаки в напрямку Григорівки та Ступочок. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку

Наразі зафіксовано два боєзіткнення. Загарбник намагався просуватись в напрямку населеного пункту Біла Гора.

На Торецькому напрямку

Росіяни вісім разів безуспішно атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів: Диліївка, Торецьк, Щербинівка та в напрямку Степанівки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи тридцять сім разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів: Полтавка, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, та в напрямку населених пунктів Володимирівка, Родинське, Мирноград, Новопідгорнє.

На Новопавлівському напрямку

Ворог сімнадцять разів атакував в районах населених пунктів: Запоріжжя, Ялта, Зірка, Піддубне, Толстой, Мирне, Шевченко, Новосілка, Новопіль, та в напрямку населеного пункту Темирівка. Три ворожі атаки тривають.

Нагадаємо, триває 1254-й день повномасштабної війни в Україні.