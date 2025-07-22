На окупованих територіях пропав врожай пшениці – Андрющенко

Ситуація є повальною на всіх окупованих територіях, які раніше Росія використовувала для «вирівнювання» втрат врожаю

Врожай пшениці повністю пропав через посуху та руйнування систем зрошення

На окупованих Росією територіях України зафіксовано тотальну втрату врожаю пшениці. Зерна немає, і причиною цього стала посуха та відсутність дощів, а також руйнування системи зрошення, яке є прямим наслідком підриву Каховської ГЕС. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації та колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише «Главком».

«Такого ще не було ніколи. Зернові просто не дали навіть колосів. Тому це не мала врожайність – це катастрофа», – заявив Андрющенко.

фото: Петро Андрющенко

За його словами, просто зараз сільськогосподарські підприємства та фермери на окупованих територіях змушені переорювати поля з посівами, оскільки збирати врожай просто нічого.

Як підкреслив Андрющенко, ця ситуація є повальною на всіх окупованих територіях, які раніше Росія використовувала для «вирівнювання» втрат врожаю у прикордонних Курській та Бєлгородській областях, можна прогнозувати велику кризу цього року.

Він також зазначив, що це призведе до зменшення можливостей Росії щодо надання «подачок» країнам Африки. «Тому тотально, для нас це добре. Чого не скажеш про людей в окупації, яким тепер загрожує новий голодомор…», – підсумував він.

Нагадаємо, американські інвестиційні компанії після тривалої судової боротьби отримали контроль над зерновим терміналом «Олімпекс» у порту Одеси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Термінал «Олімпекс» має річну потужність близько 5 млн тонн, що робить його одним з найбільших в Україні. Раніше фонди виграли міжнародний арбітраж на $150 млн і кілька справ у судах Великої Британії, але довго не могли домогтися визнання в Україні. Перелом настав після арешту бізнесмена Володимира Науменка в травні і рішення Верховного суду в липні.