Втрати ворога станом на 20 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1040 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 20 липня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 20 липня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 20 липня втратила:
- особового складу – близько 1041990 (+1040) осіб;
- танків– 11035 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 23021 (+9) од;
- артилерійських систем – 30583 (+52) од;
- РСЗВ – 1443 (+1) од;
- засоби ППО – 1198 (+0) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46982 (+270);
- крилаті ракети – 3515 (+23);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 55727 (+121);
- спеціальна техніка – 3932 (+0).
Нагадаємо, триває 1243-й день повномасштабної війни в Україні.