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Втрати ворога станом на 20 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Втрати ворога станом на 20 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 11035 одиниць танків
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1040 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 20 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 20 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 20 липня втратила:

  • особового складу – близько 1041990 (+1040) осіб;
  • танків– 11035 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 23021 (+9) од;
  • артилерійських систем – 30583 (+52) од;
  • РСЗВ – 1443 (+1) од;
  • засоби ППО – 1198 (+0) од;
  • літаків – 421 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46982 (+270);
  • крилаті ракети – 3515 (+23);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 55727 (+121);
  • спеціальна техніка – 3932 (+0).
Втрати ворога станом на 20 липня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1243-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб втрати

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