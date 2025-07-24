ЗСУ ліквідували окупанта, який був переможцем Кубка Росії з легкої атлетики

Окупант Катунін був знищений на Донбасі

У 2021 році Катуніну було присвоєно звання майстра спорту

Сили оборони ліквідували російського окупанта – титулованого легкоатлета Євгена Катуніна. Про це повідомляє «Главком».

«Загинув на Донбасі. Співчуваємо рідним та близьким», – йдеться у повідомленні пресслужби міністерства фізичної культури та спорту Курської області.

Катунін у 2022 році вирушив воювати проти України, через кілька місяців після початку повномасштабної агресії РФ.

25-річний окупант був переможцем Кубка Росії, завойовував медалі першості країни. Йому належить рекорд Курської області у бігу на 110 м із бар'єрами. У 2021 році Катуніну було присвоєно звання майстра спорту.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росіїї за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.