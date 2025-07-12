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Дагестанець опинився на війні в Україні, бо скоїв дивний злочин

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Дагестанець опинився на війні в Україні, бо скоїв дивний злочин
Марат розмовляє зі своєю дружиною – учителькою історії
фото: скріншот із відео

Марат уклав контракт, щоб очистити біографію від судимості

Уродженець Дагестану на ім’я Марат отримав умовний термін за крадіжку. Тож вирішив очистити свою біографію та підписав контракт із Міноборони Росії. Стверджує, що поставити підпис під паперами його змусили. Але чи так це насправді – невідомо. Вирок же окупанту винесли через досить дивний злочин. Який саме – він розповів у інтерв’ю Дмитру Карпенку, інформує «Главком».

Марат народився у маленькому дагестанському селі, усього на сто із хвостиком дворів. Працював водієм маршрутки. Та одного дня він чомусь вирішив украсти у сусіда Asic-майнери. Це пристрої, з допомогою яких добувають криптовалюту.

«У маленькому селі люди все знають один про одного. Я був у курсі, чим займається сусід, тож просто виніс із його гаража три Asic-майнери. Два залишив йому. Пристрої згодом продав по 30 тисяч рублів кожен», – поділився окупант.

Звісно ж, чоловіка упіймали і дали півтора року умовно. Далі був контракт, бойові дії, невдалий штурм позицій ЗСУ і, зрештою, полон. Прикметно, що дружина Марата – учителька історії. Та вона чомусь не пояснила чоловікові, що росіяни багато віків поневолювали дагестанців, тож воювати годилося б проти них, а не на їхньому боці.

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення Росія залучила 1,3 млн осіб на війну проти України. Ключовими територіями для поповнення живої сили в армію РФ є Центральний та Приволжський федеральні округи.

Також диктатор Володимир Путін переконаний, що російська армія бере гору над українською і ситуація на полі бою невдовзі може радикально змінитись. Тим часом, за даними The Economist, Росії знадобиться близько 89 років, щоб захопити всю Україну за її нинішніх «відносно прискорених темпів просування».

 

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Теги: Дагестан окупанти злочин полон путін армія росія

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